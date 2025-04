A Savigliano, Mondovì e Cuneo la Open Week sulla salute della donna

In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda ETS organizza dal 22 al 30 aprile la decima edizione degli (H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Tra le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa anche l’Asl Cn1 che offrirà gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza).

Le Strutture dell’Asl Cn1 coinvolte sono la Ginecologia e Ostetricia di Savigliano e Mondovì, la Radiologia di Savigliano e Mondovì, la Medicina interna di Mondovì e il Consultorio Famigliare con la possibilità di avere consulenze ed effettuare accertamenti per le principali patologie femminili.

Molteplici gli appuntamenti sul territorio:

22 aprile

La fisiologia in gravidanza: come può aiutarti l'ostetrica?

Consulenza ostetrica individuale durante la quale vengono fornite Informazioni alle donne/alle coppie sulla gravidanza fisiologica, quale supporto puo' offrire l'ostetrica sia nella fase pre che nella fase post parto (es. Manovre, visualizzazioni, ecc...)

Organizzato da: SC Ginecologia e Ostetricia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO DI GINECOLOGIA, BLOCCO G (parte vecchia dell’Ospedale, piano terra) - OSPEDALE SS ANNUNZIATA, VIA OSPEDALI N.5 SAVIGLIANO

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 17:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0172/719365 dalle ore 10 alle ore 13 (chiedere della Sig.ra Bertinotti)

Prolasso ed incontinenza urinaria femminile. Ambulatorio aperto. Il dott. Chiarolini (dirigente medico, ginecologo) offrirà alle donne un colloquio informativo sul prolasso e sull'incontinenza urinaria; possibilita' di fare visita ginecologica.

Organizzato da: SC Ginecologia e Ostetricia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO DI GINECOLOGIA, BLOCCO G (parte vecchia dell’Ospedale, piano terra) - OSPEDALE SS ANNUNZIATA, VIA OSPEDALI N.5 SAVIGLIANO

Ora inizio / Ora fine: 14:30 - 17:30

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0172/719365 dalle ore 10 alle ore13 (chiedere della Sig.ra Bertinotti)

Valutazione del pavimento pelvico con l’ostetrica

Organizzato da: SC Ginecologia e Ostetricia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO DI GINECOLOGIA, BLOCCO G (parte vecchia dell’Ospedale, piano terra) - OSPEDALE SS ANNUNZIATA, VIA OSPEDALI N.5 SAVIGLIANO

Ora inizio / Ora fine: 9:00 – 13:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0172/719365 dalle ore 10 alle ore13 (chiedere della Sig.ra Bertinotti)

Visita senologica ed ecografia mammaria per donne di qualunque fascia di eta’, con/senza sintomi, purche’ non gia’ sottoposte ad intervento per pregressa patologia oncologica mammaria

Organizzato da: Senologia – SC Radiologia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO DI SENOLOGIA, piano -1 (sotto la Radiologia) - OSPEDALE SS ANNUNZIATA, VIA OSPEDALI N.5 SAVIGLIANO

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 17:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0172/719960 (dalle ore 11 alle ore 12,30)

23 aprile

Hpv, vaccini, pap-test anche in gravidanza. Parliamone!

La donna potrà ricevere informazioni sul vaccino hpv e pap-test

Organizzato da: SC Ginecologia e Ostetricia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO DI COLPOSCOPIA, Blocco G, OSPEDALE SS ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO, VIA OSPEDALI N. 5

Ora inizio / Ora fine: 10:00 - 12:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0172/719425 dalle ore 11 alle ore13 (infermiere ambulatorio Colposcopia)

Visita senologica ed ecografia mammaria per donne di qualunque fascia di eta’, con/senza sintomi, purche’ non gia’ sottoposte ad intervento per pregressa patologia oncologica mammaria

Organizzato da: Senologia – SC Radiologia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO DI SENOLOGIA, piano -1 (sotto la Radiologia) - OSPEDALE SS ANNUNZIATA, VIA OSPEDALI N.5 SAVIGLIANO

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 17:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0172/719960 (dalle ore 11 alle ore 12,30)

Counselling per endometriosi con il dott. Lasorsa pierpaolo

Organizzato da: SC Ginecologia e Ostetricia Mondovì

Luogo / Sede: PRESSO AMBULATORIO RIEDUCAZIONE PAVIMENTO PELVICO, PIANO I - OSPEDALE REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI'

Ora inizio / Ora fine: 15:00 - 18:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0174/677470 (telefonare dalle ore 14 alle ore 16) - daniela.cavallera@aslcn1.it

Consulenza con le ostretriche per valutazione del pavimento pelvico per prevenire/gestire le disfunzioni

Organizzato da: SC Ginecologia e Ostetricia Mondovì

Luogo / Sede: PRESSO AMBULATORIO RIEDUCAZIONE PAVIMENTO PELVICO, PIANO I - OSPEDALE REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI'

Ora inizio / Ora fine: 9:00 - 13:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0174/677470 (telefonare dalle ore 14 alle ore 16) - daniela.cavallera@aslcn1.it

24 aprile

Prolasso ed incontinenza urinaria femminile. Ambulatorio aperto

Il dott. Chiarolini (dirigente medico, ginecologo) offrira' alle donne un colloquio informativo sul prolasso e sull'incontinenza urinaria; possibilita' di fare visita ginecologica.

Organizzato da: SC Ginecologia e Ostetricia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO DI GINECOLOGIA, BLOCCO G (parte vecchia dell’Ospedale, piano terra) - OSPEDALE SS ANNUNZIATA, VIA OSPEDALI N.5 SAVIGLIANO

Ora inizio / Ora fine: 14:30 - 17:30

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0172/719365 dalle ore 10 alle ore13 (chiedere della Sig.ra Bertinotti)

Visita senologica e colloquio per donne di qualunque fascia di eta’, con/senza sintomi, purche’ non gia’ sottoposte ad intervento per pregressa patologia oncologica mammaria

Organizzato da: Senologia – SC Radiologia Mondovì

Luogo / Sede: AMBULATORIO DI SENOLOGIA (vicino ai locali TAC) - OSPEDALE REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI’

Ora inizio / Ora fine: dalle 16:30 alle 18:30

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0174/677173 (telefonare nei giorni 9 e 10 aprile dalle ore 14:15 alle ore 15:30; nei giorni 15 e 16 aprile dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 15:30)

28 aprile

Seduta di ipnosi di gruppo per 5-10 pazienti ostetriche in gravidanza

Organizzato da: SC Ginecologia e Ostetricia Mondovì

Luogo / Sede: PALESTRA DEL CONSULTORIO, 2 PIANO - OSPEDALE REGINA MONTIS REGALIS DI MONDOVI'

Ora inizio / Ora fine: 16:00 - 18:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0174677470 (telefonare dalle ore 14 alle ore 16) – daniela.cavallera@aslcn1.it

Visita senologica e colloquio per donne di qualunque fascia di eta’, con/senza sintomi, purchè non gia’ sottoposte ad intervento per pregressa patologia oncologica mammaria

Organizzato da: Senologia – SC Radiologia Mondovì

Luogo / Sede: AMBULATORIO DI SENOLOGIA (vicino ai locali TAC) - OSPEDALE REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI’

Ora inizio / Ora fine: dalle 8:00 alle 11:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0174/677173 (telefonare nei giorni 9 e 10 aprile dalle ore 14:15 alle ore 15:30; nei giorni 15 e 16 aprile dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 15:30)

29 aprile

Adolescente-mente - Counselling rivolto agli adolescenti dove sentirsi liberi di fare domande (es.: contraccezione, il corpo che cambia, la "prima volta", le coppette mestruali, le malattie sessualmente trasmissibili, ecc...)

Organizzato da: SSD Consultori Famigliari ASL CN1

Luogo / Sede: CONSULTORIO, III PIANO - VIA CARLO BOGGIO N. 12, CUNEO

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 17:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0171/450434

Luogo / Sede: CONSULTORIO FAMILIARE DI SAVIGLIANO, VIA TORINO 146 - PALESTRA PIANO TERRA

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 17:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0172/240627

La fisiologia in gravidanza: come può aiutarti l'ostetrica?

Consulenza ostetrica individuale durante la quale vengono fornite

Informazioni alle donne/alle coppie sulla gravidanza fisiologica, quale supporto puo' offrire l'ostetrica sia nella fase pre che nella fase post parto (es. Manovre, visualizzazioni, ecc...)

Organizzato da: SC Ginecologia e Ostetricia Savigliano

Luogo / Sede: AMBULATORIO DI GINECOLOGIA, BLOCCO G (parte vecchia dell’Ospedale, piano terra) - OSPEDALE SS ANNUNZIATA, VIA OSPEDALI N.5 SAVIGLIANO

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 17:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono: 0172/719365 dalle ore 10 alle ore 13 (chiedere della Sig.ra Bertinotti)

30 aprile

Consulenza uro-ginecologica con il dott. Alessandro basile per prevenzione/diagnosi e trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico

Organizzato da: SC Ginecologia e Ostetricia Mondovì

Luogo / Sede: PRESSO AMBULATORIO RIEDUCAZIONE PAVIMENTO PELVICO, PIANO I - OSPEDALE REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI'

Ora inizio / Ora fine: 12:00 - 15:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0174/677470 (telefonare dalle ore 14 alle ore 16) - daniela.cavallera@aslcn1.it

Spirometria semplice rivolta a donne con età maggiore ai 40 anni, fumatrici attive/pregresse e/o con esposizione professionale a polveri o fumi che non abbiano eseguito l’esame in precedenza

Organizzato da: SC Medicina Interna Mondovì

Luogo / Sede: PRESSO REPARTO DI MEDICINA INTERNA, PIANO I - OSPEDALE REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI'

Ora inizio / Ora fine: 14:00 - 17:00

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono 0174/677345 (telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12)