Dove andare durante il ponte di Pasqua?

Se il weekend di Pasqua avete del tempo libero a disposizione e zero idee di cosa fare, eccovi servite 8 mete last minute per godervi una giornatina (o un paio di giorni, se ce la fate) non troppo lontano da casa.

Langhe e Roero

Sempre la stessa storia, ma chi glielo leva il primo posto? Tra borghi, casali, castelli, enoteche e quelle colline da cartolina, il turismo lento qua è la parola d’ordine. Non solo viste clamorose, ma anche tradizioni, paesini dimenticati dal tempo e cibo che ti fa abbandonare ogni dieta.

Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand

Il Parco è un’area naturale protetta che si estende sulla destra della Val di Susa, nella zona delle Alpi Cozie Settentrionali. Se amate immergervi nella natura, questo è davvero un posto da favola: oltre 600 specie vegetali, dagli aceri, ai castagni, dai faggi alle betulle e poi il Gran Bosco vero e proprio, formato da una foresta di abeti bianchi e rossi che si estende su una superficie di 700 ettari. Strepitoso, soprattutto in primavera (ma anche in autunno tanta roba).

Castello della Mandria

Se le residenze reali vi ispirano, eccoci a segnalarvene una davvero wow, appartenuta ai Savoia. Siamo all’interno del parco naturale de La Mandria, vicino Torino: potrete visitare la residenza sabauda e gli appartamenti reali, ma anche gironzolare a piedi o in bicicletta per tutta l’area del parco.

Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca

Vi incuriosisce il mondo delle miniere? Situato in Val Germanasca, a circa 70 Km a sud-ovest di Torino nel cuore delle valli Valdesi ed Occitane, il Centro di Accoglienza dell’Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca offre al pubblico la possibilità di vivere entusiasmanti momenti di scoperta. La peculiarità che rende il Centro di Accoglienza dell’Ecomuseo “sito di eccellenza” è la presenza delle due miniere “Paola” e “Gianna” che, con oltre 4 km di gallerie allestite, hanno consentito di creare due percorsi di visita unici a livello internazionale.

Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi

Eccoci in una bella Oasi naturale in quel di Racconigi. Qui convivono un bosco, diverse zone umide e altri ambienti ricchi di flora e fauna, un centro visite per le escursioni e le attività educative e un Centro Cicogne e Anatidi. Si tratta di un bel posto in cui si possono ammirare varie razze di uccelli (per lo più da strutture che permettono di fare birdwatching senza essere notati e senza disturbare gli animali).

Lago di Garda, Tremosine

Per una gita di più giorni, ci spostiamo sul Lago di Garda. Tremosine (Brescia) vanta l’iscrizione alla lista dei Borghi più belli d’Italia, ma non potrebbe essere altrimenti. Un tripudio di natura che sovrasta il lago, regalando panorami e sfondi per fotografie davvero sensazionali. E allora vai di passeggiatina tra i vicoletti, tappa all’antico lavatoio e alla terrazza del brivido vicino alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Soffrite di vertigini? E allora meglio non passare di qui, perché la terrazza è sospesa nel vuoto a 350 metri di altitudine. Però wow, che panorama!

Vigoleno, Emilia Romagna

Se di borghi non siete mai sazi, eccovi un’altra chicca: Vigoleno (Piacenza), certificato fra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, esempio top della logica abitativa del medioevo. La visita inizia dalla porta fortificata, poi ci si perde nel labirinto di vicoli in pietra, che conducono alla piazza. Qui è possibile vedere l’antica fontana posta al centro e la facciata della chiesa di San Giorgio. Tutto bellissimo.

Spiaggia della Chiesetta, Emilia Romagna

Chiudiamo la nostra lista di posti non scontati per una gita pasquale con una bella spiaggetta, ideale per chi si vuole rilassare al sole. La spiaggia della Chiesetta si trova vicino al borgo di Brugnello ed è famosa per la sabbia bianca e l’acqua limpidissima, tanto da sembrare di essere ai Caraibi, pace se poi in realtà siamo in provincia di Piacenza.