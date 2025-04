Daniele Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente PML): “Aumento contributi per i comuni per i beni confiscati alla criminalità organizzata: segnale di unità e di decisione per tutti gli Enti locali"

Approvati questa mattina dal Consiglio regionale i nuovi criteri per i contributi che la Regione Piemonte eroga ai comuni che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata: passano dal 50% al 70%, e sono estesi al 90% per i comuni con popolazione inferiore ai 1500 abitanti, saranno richiedibili anche per le spese correnti di gestione e saranno ammissibili anche progetti presentati da Unioni di Comuni. Viene estesa la possibilità di ricevere contributi anche per beni il cui riutilizzo prevede finalità economiche, a patto che i proventi vengano utilizzati per finalità sociali. L’ammontare dei fondi disponibili passa da 740mila euro a 1milione e 200mila euro.

“E’ un risultato importante per migliorare la situazione relativa ai beni confiscati che vengono gestiti da Enti locali nella nostra regione, ancora non all’altezza delle aspettative – commenta Daniele Sobrero, Consigliere regionale del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale e componente della Commissione Legalità -: ci eravamo impegnati, come Commissione Legalità, a dare risposte ai comuni; oggi le abbiamo date, particolarmente rapide. E' fondamentale che la politica si dimostri unita e concorde nella questione della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e che i Comuni, in particolare quelli più piccoli, si vedano sostenuti nel loro impegno di gestirli dalla Regione Piemonte: è un segnale di unità e di decisione per tutti gli Enti locali che desiderano vedersi assegnato un bene e anche nei confronti di tutti i cittadini”.

“In provincia di Cuneo – conclude Sobrero – i beni gestiti sono 9 su un totale regionale di 141. Il Piemonte risulta al 7° posto per numero di beni confiscati alla criminalità organizzata, ma al terz’ultimo posto per percentuale di beni riassegnati e riutilizzati, con una media del 24% a fronte di una media nazionale del 43%. Quello di oggi è un passo importante che prelude a un secondo passo altrettanto significativo: destinare questi beni a Enti del Terzo Settore opportunamente selezionati in modo che portino frutti per i Comuni e le Unioni del Comuni che li assegnano e per tutta la comunità”.