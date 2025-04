A Verzuolo i bambini della scuola dell’Infanzia imparano la salute con la LILT

I bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia di Verzuolo hanno vissuto un’esperienza speciale grazie all’iniziativa promossa dai volontari della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) della sezione di Saluzzo. L’incontro, che fa parte del progetto “Il percorso della salute”, è stato realizzato nell’ambito delle attività di prevenzione curate dalla LILT di Cuneo.

Attraverso giochi e attività coinvolgenti, i volontari hanno accompagnato i piccoli alla scoperta dell’importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano, insegnando loro a mangiare bene, muoversi ogni giorno e prendersi cura di sé e degli altri. Un primo passo, a misura di bambino, per sviluppare una consapevolezza precoce verso la salute e il benessere.

Le insegnanti del plesso hanno espresso un sentito ringraziamento ai volontari della LILT: “Per la loro disponibilità, l’impegno e la delicatezza con cui hanno saputo affrontare un tema così importante con i bambini”.

“Questa attività – spiegano i volontari della LILT saluzzese – la portiamo avanti da almeno 20 anni. È un progetto avviato dalla nostra delegazione provinciale di Cuneo, che coinvolge diverse le sedi come Saluzzo, Bra, Alba, Mondovì”.

I volontari sono formati da psicologi e medici per interagire in modo adeguato con i bambini e i ragazzi di varie età: “Incontriamo i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, tutte le classi della primaria. Nelle classi dalla prima alla terza utilizziamo un cartone animato, mentre per la quarta e la quinta – e a volte anche per le terze se vediamo che i bambini possono già recepirle, utilizziamo delle slide più adatte agli alunni più grandi. Per la scuola secondaria di primo grado (Medie), siamo presenti a Saluzzo con due ex professori in pensione, e stiamo sperimentando anche gli incontri nelle scuole superiori”.

Il progetto è realizzato in collaborazione con L’Ufficio scolastico regionale e rientra nel Progetto del dipartimento di prevenzione e promozione della salute dell’ASL Cn 1 che raccoglie e valuta le proposte educative delle associazioni del territorio. “Senza dubbio – concludono i volontari – tra tutte le attività della LILT, questa è l’esperienza è la più ‘gioiosa’. Dei circa 1200 bambini coinvolti nel solo territorio della sezione di Saluzzo, se ne contano oltre 6000 a livello provinciale. Ringraziamo di cuore le insegnanti, che si dimostrano sempre disponibili e collaborative con noi”.