Decreto bollette: in Piemonte è corsa contro il tempo per oltre 850mila persone

Diffondere la conoscenza del “Decreto Bollette” a poche settimane dalla sua scadenza. La Regione lancia l’appello agli enti locali per far sapere alle persone in difficoltà economica che entro il 30 giugno possono fare ricorso al provvedimento che permette di essere forniti nel servizio a tutele graduali. In particolare, sono Uncem e Anci i due interlocutori cui viene chiesto supporto nella diffusione della comunicazione.

Oltre 850mila persone in Piemonte

Si stima che, a livello nazionale, possano essere undici milioni e mezzo le persone coinvolte. “La stima in Piemonte è di quasi 850mila persone che potrebbero trovarsi in difficoltà e quindi usufruire di queste misure: per età perché over75, perché portatori di invalidità o situazione ISEE”, dice Matteo Marnati, assessore regionale ad Ambiente, Energia e Innovazione. “In attesa di eventuali nuovi sostegni, sappiamo che questa possibilità c’è ed è concreta e quindi bisogna impegnarsi a diffonderla”.

Combattere la povertà energetica

“Il bonus del Governo vede la Regione sollecitare gli enti locali per promuoverne la conoscenza - dice Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte - Ma come ente dei territori montani sappiamo che non basta: bisogna investire sulle rinnovabili e sulle green community e rappresentano un tassello importante per dare risposte a quella povertà energetica che anche nelle terre alte è anche molto diffusa”.