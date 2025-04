Cervasca celebra il 25 Aprile con una camminata in Griera da San Defendente

Tutto pronto a Cervasca per le celebrazioni del 25 Aprile. In questo 2025 l’amministrazione comunale ha organizzato una camminata dedicata all’ottantesimo anniversario della Liberazione. Secondo il programma diramato proprio dal Comune si partirà alle ore 15 da piazza della Concordia in frazione San Defendente per arrivare poi al capoluogo percorrendo un percorso a tappe in Griera. Alle 18 il momento istituzionale davanti alle lapidi, con il ricordo delle vittime di guerra.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà nel salone polivalente con inizio alle 16.

“Siamo riusciti a coinvolgere Vivere Cervasca, l’Associazione Nazionale Alpini e l’Istituto Comprensivo locale per festeggiare insieme il 25 Aprile – ha commentato il sindaco Enzo Garnerone -. Sono passati 80 anni dalla Liberazione ed è giusto ricordare le persone che, combattendo e rimettendoci la vita, hanno permesso a tutti noi di assaporare la libertà di pensiero ed espressione”.

Continua il primo cittadino: “Abbiamo anche aderito all’iniziativa della Regione per il 27 aprile: terremo il Comune aperto dalle 9 alle 12 e consegneremo agli ex sindaci la pergamena di ‘sindaco della nostra Repubblica’”.