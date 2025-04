L'Oroscopo di Corinne dal 25 aprile al 1° maggio

ARIETE: Quanti eventi accadranno tra la fine e l’inizio di un periodo più increspato delle onde del mare… Dovrete sistemare delle cose relative al passato, stare accanto a chi avrà bisogno di voi, far quadrare dei bilanci e pensare seriamente al vostro avvenire. Spuntano pure la mezza soluzione di un tormentone e una bella novella! Nella cerchia delle amicizie invece starà a voi distinguere l’impostura dalla sincerità. Nel week end, meteo permettendo, vi rilasserete.

TORO: Approfittate della Luna, che il 27 aprile si fa bella nuova nella vostra costellazione, per mettere ordine nella vostra vita, dare un input alla quotidianità, dare e reclamare rispetto, liberarvi da un fardello e aprire un capitolo nuovo. Di problemi ne avete diversi ma un paio si risolveranno grazie anche all’appoggio di astri clementi mentre un comunicato vi lascerà senza fiato. Nel prossimo ponticello organizzerete qualcosa di carino anche se un accadimento vi rattristerà.

GEMELLI: Limitare le superflue spese, respingere assurde pretese, evadere dalle solite quattro mura, dare saggi consigli ad un congiunto e lenire un acciacchino, è ciò che le stelle consigliano nei prossimi dì quando Saturno, nelle sue impennate, non esita a propinare delle scornate. Sorpresa o improvvisata in arrivo, rammarichi per una persona conosciuta alternati a messaggi ricchi di significato e a un festivo venerdì abbastanza beato. Rischio di spaccare oggetti fragili.

CANCRO: Vi attende una settimana così intensa dal non avere requie causa le centomila cose a cui pensare e i contrattempi di ordine quotidiano. Poi, come ciliegina sulla torta, vi toccherà sopportare le altrui impennate, reclamare un diritto materiale, accondiscendere ad una richiesta e far luce nella vostra confusa testa. Possibili dei ritrovi con amici e dei progetti da avviare. Approfittate del ponte per riposare o viaggiare. Sorpresa domenicale e new dal parentado. Fastidi ai denti.

LEONE: Chiuderete il mese con una fiacca prorompente e dei punti interrogativi riguardo una faccenda intricata oppure difendere una persona cara o far da pacieri tra due tendenti a litigare. Poi, con l’arrivo di maggio, mese di rose e spose, comincerete a risalire la china e recuperare verve a parte un dispiacere o incavolature di comune amministrazione. I nati in agosto dovranno prendere una decisione. Soldi da spendere per un acquisto indispensabile e 25 aprile scombinato.

VERGINE: Tanti i pensieri frullanti nella testolina e pochi i consensi che troverete in coloro che vi attorniano… Infatti, nel corso di questa caotica settimana, le paturnie esorbiteranno, i comportamenti altrui irriteranno e talvolta vi coglierà a tradimento l’affanno ma, nel ponticello del 25 aprile, vi riscatterete ritrovando un granellino di ilarità indipendentemente da quel senso di stanchezza che sporadicamente assale. Contiguità con soggetti ermetici ed enigmatici.

BILANCIA: Malgrado siate per natura dei pacifisti, in un preciso contesto vi si faranno perdere le staffe, ma riflettete prima di agire, in quanto uno scatto di impulsività potrebbe costare caruccio e poi preparatevi ad una settimana incandescente comprese le paturnie o le insistenze di chi capisce poco o niente. Se l’energia scarseggia assumete delle vitamine e imparate a rilassare una mente in costante fermentazione. Luci ed ombre costelleranno un week-end bizzarro.

SCORPIONE: Attraversate una fase delicata dove stare in guardina rendesi tassativo al fine di non cadere tra le grinfie di volponi anche se capirete da soli che certi individui dovrebbero candeggiare il cervello prima di blaterare … Non date dunque retta alle smargiassate altrui, indossate il sorriso più bello, variate look e cavatevi un pallino. Un combino o un viaggetto entusiasmerà, una notiziola rinfrancherà mentre una donna amareggerà. Tendenza alle infiammazioni.

SAGITTARIO: La vita ci mette sempre davanti a delle prove ma l’essenziale è adoperarsi al massimo per superarle al di là di remore o paure. Buttate quindi alle ortiche il disfattismo, estrapolate l’ottimismo e vedrete che, proprio per il rotto della cuffia, all’ostacolo sormontato brinderete. Spuntano pure dei conti da sistemare, un’amica da contattare, una decisione da non posticipare e una salute da tutelare. Week end all’insegna dell’imprevedibilità.

CAPRICORNO: Non fate due passi avanti e tre indietro perché la determinazione rendesi tassativa al fine di tagliare un traguardo, dare il benservito ad un mezzo svitato e prendere in mano le redini di una questione spettante voi o chi vi è caro. Anche se gli sbalzi umorali abbonderanno trascorrerete delle ore liete, a casa o all’aperto, vi trastullerete e riposerete. Occhio però a non prendere lucciole per lanterne in amore o in ambito materiale. Donna da mettere alle strette.

ACQUARIO: Forza e coraggio che, dal 19 aprile, è arrivato Marte a sostenervi nelle ardue imprese e, anche se dovrete far buon viso a cattivo gioco, delle belle soddisfazioni ve le piglierete. Poi, di cosine strane ve ne accadranno a iosa e l’invidia regnerà sovrana ma, alla faccia degli stolti, proseguita per la vostra strada e degli altri fregatevene altamente. Un giretto al mare o in mezzo alla natura avrà il potere di rinfrancarvi e farvi tornare come nuovi. Siate molto accorti nel mangiare e sulla strada.

PESCI: Se il truce Saturno ha inflitto delle batoste sappiate che presto vi ripiglierete ritrovando un briciolino di serenità e giocosità. Rimangono ancora delle cosette da sistemare, delle finanze da far quadrare, degli sbuffi intermittenti e il timore di non essere all’altezza di ciò che gli altri si aspettano da voi ma, in occasione del 25 aprile, concedevi un sollazzo insieme al partner o a chi vi vuole bene. Sorpresine da un figliolo. Adesione ad una festa o sagra. Doloretti sparsi.

Di notte, nel cielo, le stelle dipingono sogni e seminano speranze…