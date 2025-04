Cuneo, Civallero riconfermato per acclamazione presidente de ‘L Caprissi

Per acclamazione, Franco Civallero è stato riconfermato presidente del Circolo ‘L Caprissi di Cuneo. Con lui i soci hanno rieletto lo stesso direttivo già in carica.

Una serata storica per il noto circolo cuneese che mai, nella sua storia lunga 150 anni, aveva dimostrato una simile stima per il presidente ed il direttivo uscente.

Una grande soddisfazione per Franco Civallero, che spiega: “Ho apprezzato molto sin dall’inizio della mia relazione, la numerosa presenza dei soci e confesso di essermi emozionato molto durante il fragoroso applauso finale”.

Dopo la relazione del Tesoriere e dei Revisori dei conti è stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2024 ed il preventivo 2025. Praticamente impossibile è stato per il presidente uscente e ricandidato, presentare l’elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori: la relazione di Civallero è stata interrotta dai soci che non volevano votare ma riconfermare presidente e direttivo. Una grande dichiarazione di fiducia e stima, che si è conclusa - come prevede lo statuto del Circolo - con l’elezione delle cariche per acclamazione.

“Sono davvero onorato di poter continuare il mio lavoro per il Circolo ‘L Caprissi - sottolinea il presidente Franco Civallero - e soprattutto sono soddisfatto e ringrazio tutti i soci a nome mio e dei colleghi del Direttivo, per la stima che ci hanno riservato”.

Il presidente rieletto per acclamazione ha voluto esprimere la soddisfazione e i ringraziamenti attraverso una lettera inviata a tutti i soci: “Grazie di cuore”, si legge nella missiva. “Questo però ci stimola a svolgere il nostro lavoro sempre al meglio e con massima serietà ed impegno. Voi non avete posto dei se, né dei ma alla vostra votazione, altrettanto dovremo fare noi nell'adempiere a quelle mansioni alle quali ci avete delegato. Faremo sempre il nostro dovere per gestire e migliorare il nostro caro Circolo”.

Nella sua relazioni di fine mandato, letta prima di essere rieletto, Franco Civallero ha ricordato come le cene al Circolo hanno avuto un balzo in avanti, con un più 10 per cento. Inoltre con grande soddisfazione per tutti “con l’anno terminato - ha detto Civallero -, abbiamo chiuso anche il mutuo, acceso per la ristrutturazione dei nuovi locali. Voglio dare un altro dato positivo, che evidenzia la buona salute del nostro Circolo: i soci al 31 dicembre 2024 erano 177, ossia sette nuovi iscritti rispetto all’anno precedente. E abbiamo già sette nuove adesioni pronte per essere accettate”.

Le energie del Circolo, saranno indirizzate soprattutto per organizzare gli eventi che faranno da corollario alla grande festa di compleanno: ‘L Caprissi quest’anno spegnerà ben 150 candeline. Un assaggio c’è già stato a dicembre dell’anno scorso, con lo spettacolo di Cristina d’Avena, che ha rallegrato grandi e piccoli.