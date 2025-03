Folle inseguimento nella notte albese: la Municipale blocca automobilista con tasso alcolemico tre volte oltre il limite

Notte movimentata per la Polizia Municipale di Alba, guidata dal comandante Antonio Di Ciancia. Nel corso dei controlli straordinari del sabato sera, una pattuglia ha intimato l’alt a un automobilista che, anziché fermarsi, ha proseguito la marcia. Ne è nato un inseguimento di due chilometri, conclusosi con il blocco del veicolo da parte degli agenti. Il conducente, sottoposto all’alcoltest, presentava un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di 0,5 g/l. Per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, il ritiro immediato della patente e la sanzione aggiuntiva del Prefetto per aver ignorato l’alt della pattuglia.

I controlli del fine settimana hanno inoltre portato a venti sanzioni per sosta irregolare e alla sospensione dalla circolazione di diciannove veicoli per mancata revisione periodica. Due automobilisti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con conseguente ritiro della patente per uno di loro, in applicazione della nuova norma che correla la sanzione al saldo punti residuo.

Tra le altre violazioni rilevate, un neopatentato è stato sorpreso alla guida di una Mercedes di grossa cilindrata: per lui il ritiro della patente e un divieto di guida da due a otto mesi. Due auto sportive particolarmente rumorose dovranno essere sottoposte a collaudo presso la Motorizzazione Civile prima di poter tornare in strada. Ritirata anche una patente estera rilasciata a un cittadino italiano venticinque anni fa.

Di rilievo anche il sequestro di tre veicoli senza copertura assicurativa, tra cui uno con una polizza fasulla, rivelatasi frutto di una truffa telematica ai danni del proprietario. Un altro automobilista, fermato con un tasso alcolemico fuori norma, ha subito il ritiro prolungato della patente.