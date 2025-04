Igiene delle mani: a Savigliano e Mondovì due stand per promuovere il giusto lavaggio

In occasione della Giornata mondiale per l'igiene delle mani, promossa ogni 5 maggio dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), gli Infermieri Specialisti del Rischio Infettivo della S.S. Prevenzione Rischio Infettivo Correlato Assistenza dell’ASL CN1, coadiuvati da volontari, saranno a disposizione lunedì 5 maggio 2025 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso gli stand dedicati all’ingresso dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Savigliano e dell’Ospedale “Regina Montis Regalis” di Mondovì con un box pedagogico per illustrare e promuovere le buone pratiche di igiene delle mani.

Attraverso il box pedagogico sarà possibile valutare una corretta o incompleta pratica di lavaggio delle mani. Si inviteranno gli utenti alla detersione delle mani utilizzando un disinfettante fluorescente e, con un visore a luce ultravioletta, sarà possibile rendere visibili le aree non perfettamente trattate nonostante il lavaggio.

Questa giornata ha lo scopo di mantenere alta l’attenzione sull’importanza di una corretta igiene della mani, semplice ma cruciale, per prevenire le infezioni, soprattutto in ambito sanitario.

Quest’anno inoltre si celebrano i 17 anni della campagna globale con lo slogan: “Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre”, che sottolinea l’importanza di una corretta igiene delle mani, anche quando si usano i guanti, e l’adozione del Piano d’azione globale 2024-2030 sull’IPC (prevenzione e controllo delle infezioni).