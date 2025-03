42 anni e non sentirli: presentata l'edizione 2025 del Motoraduno di Fossano [FOTO e VIDEO]

La presentazione in municipio

La città di Fossano si prepara a tornare, per un paio di giorni, la capitale delle due ruote: sabato 22 e domenica 23 marzo è infatti in programma il Motoraduno di Primavera, giunto alla sua 42ª edizione.

Una manifestazione ormai fortemente radicata in città e in tutto il territorio, in grado di richiamare appassionati e semplici curiosi dall'Italia e dall'estero.

Piazza Diaz, Viale Alpi e Via Roma saranno il fulcro dell'evento, ospitando stand dedicati al settore oltre che una serie di iniziative a tema.

L'inaugurazione avrà luogo di fronte al municipio nel pomeriggio di sabato, alle 15,30.

L'edizione 2025 assume un significato ancora più importante dal momento che celebrerà i 95 anni del Motoclub fossanese.

L'evento è stato presentato ufficialmente lunedì 10 marzo, nella Sala Rossa del comune. Presenti, tra gli altri, il sindaco Dario Tallone, il vicesindaco Donatella Rattalino, l'assessore allo sport Danilo Toti e l'assessore regionale Paolo Bongioanni.

Di seguito le dichiarazioni di Tallone, Gianni Mina (presidente Motoclub Fossano) e Don Mario Dompè, per tutti Don Biker vista la sua passione e vicinanza al mondo dei motociclisti (guarda il VIDEO)