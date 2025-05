Campionati nazionali di italiano: ottimi piazzamenti per gli studenti dell’Arimondi Eula di Savigliano

Risultati di grandissimo prestigio quelli ottenuti dall'Arimondi-Eula nell'edizione 2024-2025 dei Campionati di Italiano. In particolare, da segnalare l'eccellente prova di Gianmaria Saimandi (II classico) che, nella categoria Junior - Biennio, si è classificato 2º in Piemonte e 28º in tutta Italia, su 1729 partecipanti.

“Partecipare a questa edizione dei Campionati – racconta – è stato molto emozionante ed ha avuto per me un grande valore formativo. La prova finale era composta da tre produzioni scritte: un riassunto, un testo informativo ed un testo di scrittura creativa. Ho particolarmente apprezzato la seconda traccia, che riguardava Giovanni Boccaccio per la ricorrenza dei 650 anni dalla sua morte. Spero di riuscire a ripetere questa esperienza in futuro e di avere la possibilità di partecipare in presenza alla finale”.

Ottimi anche i piazzamenti di Alessandro Masoero (V L) e Simone Bioddo (IV classico) che hanno ottenuto rispettivamente il 17º e il 19º posto in regione (286º e 302º in Italia su 1674 studenti del Triennio). Protagonisti di una buona gara pure gli altri partecipanti: Letizia Bonino (II A CAT), Filippo Rainero (II L), Isabel Fornero (I D AFM) tra gli Juniores e Michele Taricco ed Elena Bertolotto (entrambi di III D AFM) tra i Seniores.

A tutti loro vanno i complimenti vivissimi del Dirigente, dei docenti e della scuola intera. Bravissimi, ragazzi!