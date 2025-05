Anche a Savigliano si viaggia con Alstom: porte aperte nello stabilimento tra treni, tecnologia e futuro

Anche lo stabilimento di Savigliano, tra i fiori all’occhiello dell’industria ferroviaria italiana, ha aperto le sue porte in occasione delle giornate “Ti presento Alstom”, un evento pensato per mostrare da vicino il lavoro quotidiano e l’anima innovativa del gruppo leader nella mobilità sostenibile. L’iniziativa, che ha coinvolto oltre 2.500 persone in tutta Italia, si è svolta il 9 e 10 maggio, con appuntamenti nelle sedi di Bologna, Firenze, Roma, Nola, Sesto San Giovanni, Vado Ligure e Savigliano. La chiusura è in programma a Bari il 16 maggio.

Nel sito saviglianese, famiglie, bambini e amici dei dipendenti hanno potuto scoprire da vicino il centro di eccellenza per la produzione dei treni monopiano regionali Coradia Stream, dei treni ad alta velocità Avelia e dei Coradia Stream H a idrogeno. Le visite guidate hanno accompagnato i partecipanti in un percorso immersivo tra tecnologia, sostenibilità e futuro, con momenti dedicati sia agli adulti che ai più piccoli.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è stato “il viaggio”, simbolo del ruolo centrale di Alstom nella costruzione di una mobilità moderna, integrata ed ecologica. Un viaggio pensato anche come esperienza educativa: giochi, laboratori e attività pratiche hanno coinvolto i bambini, stimolando la loro curiosità e aprendo una finestra sul mondo della tecnologia ferroviaria.

Ma a essere protagonisti sono stati anche i grandi, che hanno potuto conoscere da vicino le sfide quotidiane e i progetti dell’azienda, grazie a presentazioni, dimostrazioni e tour guidati che hanno mostrato il volto concreto dell’innovazione.

"Aprire le porte dei nostri siti è un modo concreto per condividere ciò che facciamo ogni giorno", ha spiegato Marco De Rosa, Direttore Risorse Umane di Alstom Italia. "Il tema del viaggio rappresenta l’essenza del nostro lavoro e il fine ultimo di tutti i nostri prodotti e soluzioni. Raccontare il nostro mondo in modo semplice e coinvolgente è un’occasione per creare appartenenza e, soprattutto, per parlare ai più giovani, che sono il futuro della mobilità".