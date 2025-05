Mondovì, a fine mese l'atrio dell'ex tribunale e la terrazza si svelano dopo i restauri

Sono in fase conclusiva i lavori di restauro e valorizzazione dell'atrio dell'ex tribunale di Mondovì Piazza e della terrazza che affaccia sulla funicolare, oggetto di un importante intervento di recupero, finanziato dal Comune.

L'intervento, curasto dallo studio di architettura Manfredi-Casu, ha permesso di riportare alla luce le pitture presenti nella sala che, in precedenza, si presentava come affrescata di bianco. I lavori hanno poi previsto anche la messa in sicurezza e la riqualificazione della terrazza, su progetto dell'architetto Claudio Ellena: il 31 maggio l'inaugurazione dei locali rinnovati.

Ad annunciarlo ieri sera, al teatro Baretti, il sindaco di Mondovì Luca Robaldo che ha detto: "Dopo tanto lavoro restituiamo alla comunità un nuovo spazio, rimasto chiuso per lungo temo, così come abbiamo fatto per il teatro sociale e la casa delle associazioni".

La terrazza, come anticipato negli scorsi mesi, sarà utilizzata per convegni ed eventi.