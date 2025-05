Domenica, Musica – Concerto del Duo Cantabile

Prosegue la rassegna “Domenica, Musica!” della Fondazione Fossano Musica con un evento di rilevanza internazionale: domenica 18 maggio alle ore 17, presso la Sala Grande Giovanni Mosca di Palazzo Burgos, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare il Duo Cantabile, formato dalla violoncellista Simona Barbu e dal pianista Nariaki Sugiura, entrambi affermati concertisti e docenti presso la University of North Dakota (USA).

Fondato nel 2012, il Duo Cantabile si è esibito in prestigiose sedi accademiche e festival in tutto il mondo, promuovendo un repertorio che coniuga tradizione e contemporaneità, con particolare attenzione a nuove composizioni per violoncello e pianoforte. Recentemente insigniti del Joyce and Aqueil Ahmad Endowment for the Promotion of Peace and Nonviolence, i due artisti affiancano all’attività concertistica un importante impegno nella didattica e nella promozione della cultura musicale nelle comunità più svantaggiate.

Il programma del concerto, ampio e articolato, abbraccia diverse epoche e stili: si apre con due opere contemporanee, la suggestiva "Four Seasons" di Jonas Fisher e la brillante "Suite for Cello and Piano" di Bruce Stark, per poi passare alla virtuosistica Requiebros del catalano Gaspar Cassadó. Nella seconda parte, si ascolteranno le Fantasiestücke op. 73 di Robert Schumann, una selezione delle Six Romances op. 4 di Sergei Rachmaninoff nella trascrizione del Duo, e il delicato Impromptu del compositore armeno Alexander Arutiunian.

Un'occasione imperdibile per conoscere due artisti d’eccezione, portatori di una visione musicale aperta, inclusiva e profondamente ispirata.

Ingresso: € 10 intero - € 7 ridotto

Prenotazione consigliata su https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/duo-cantabile

Per info: segreteria@fondazionefossanomusica.it | tel. 0172.60113

www.fondazionefossanomusica.it