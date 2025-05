In attesa della riapertura del tunnel, Tenda ritrova la sua fontana simbolo

A Tenda, il comune francese della Valle Roya duramente colpito dalla tempesta Alex nell’ottobre 2020, la ricostruzione della storica fontana del paese segna un momento di rinascita e di orgoglio collettivo.

Spazzata via dall’alluvione che distrusse ponti, strade e case, la fontana era considerata da tutti un simbolo del borgo. Ora, a distanza di oltre quattro anni, è stata finalmente restituita alla comunità.

La ricostruzione della fontana, completata e inaugurata nel febbraio 2025, arriva in un momento particolarmente significativo: mentre la popolazione attende con impazienza la riapertura del Tunnel di Tenda, prevista per il 27 giugno, questa opera restituisce un senso di identità e continuità al paese.

La nuova fontana, fedele nella forma all’originale ma costruita con criteri di maggiore resistenza, non è soltanto un elemento decorativo o nostalgico. È il segno tangibile della resilienza di Tenda, che passo dopo passo riconquista i suoi luoghi, la sua storia e la sua dignità.

In un contesto in cui i collegamenti restano ancora complicati e i lavori infrastrutturali sono in corso, la ricostruzione della fontana è un segnale forte: il ritorno alla normalità passa anche attraverso i simboli, quelli che raccontano chi siamo e dove vogliamo andare.