Domenica, Musica! – Duke Ellington's Sacred Concert

La rassegna Domenica, Musica! della Fondazione Fossano Musica si chiude con un evento straordinario e coinvolgente: domenica 18 maggio alle ore 18:30, presso il suggestivo Santuario di Cussanio, la FFM Big Band, diretta da Sergio Chiricosta, e l’Ensemble del Giglio, preparato da Livio Cavallo, proporranno al pubblico una selezione tratta dal celebre Sacred Concert di Duke Ellington, con la partecipazione straordinaria della cantante Chiara Rosso.

Nato dall'incontro tra jazz e spiritualità, il Sacred Concert è una delle creazioni più ardite e visionarie del "Duca", che nei tardi anni Sessanta compose una serie di concerti sacri per voci, jazz band e solisti. Nella versione elaborata nel 1993 da John Høybye e Peder Pedersen, la partitura si arricchisce di nuovi arrangiamenti corali, conferendo al lavoro una dimensione ancora più avvincente e articolata.

Questo concerto si pone come un ponte tra epoche, culture e linguaggi musicali, celebrando il jazz non solo come forma d’arte ma come strumento di dialogo e libertà. La Fondazione Fossano Musica promuove così un progetto musicale di grande valore artistico e sociale, che unisce le sonorità potenti della FFM Big Band con le raffinate tessiture vocali dell'Ensemble del Giglio e del Coro Vox armonia.

Al centro della scena la voce intensa e versatile di Chiara Rosso, interprete d’eccezione capace di spaziare con naturalezza tra jazz, soul e gospel.

Sergio Chiricosta, trombonista e arrangiatore di fama internazionale, ha collaborato con artisti del calibro di Paolo Fresu, Dee Dee Bridgewater, Enrico Rava, Giorgia ed Ennio Morricone. Alla guida della FFM Big Band, ne ha fatto un ensemble riconosciuto per l’energia, la precisione e l’originalità degli arrangiamenti.

Chiara Rosso, apprezzata vocalist e docente della Fondazione, ha all’attivo numerosi riconoscimenti in ambito jazz e collaborazioni nel cinema e nella pubblicità. Interprete appassionata, unisce tecnica e profondità emotiva in ogni sua esecuzione.

Un concerto che promette emozioni forti e una profonda riflessione musicale, in un luogo di grande suggestione spirituale.

Ingresso libero – Il concerto si terrà all’aperto, in caso di maltempo verrà rimandato

Per info: segreteria@fondazionefossanomusica.it | tel. 0172.60113

www.fondazionefossanomusica.it