Saluzzo pronta a diventare capitale dell'edilizia per due giorni con “Costruire futuro”

Tutte le novità riguardanti l’edilizia, sia per addetti ai lavori, che per appassionati o semplicemente curiosi. Il 23 e 24 maggio a Saluzzo si terrà il primo grande evento in provincia di Cuneo, unico nel suo genere, interamente dedicato al settore delle costruzioni. Rivolto a tutti, e a ingresso gratuito, intende approfondire e far conoscere le nuove sfide e quali strumenti sono disponibili per affrontarle, con particolare attenzione alle nuove tecnologie.

Costruire Futuro è stato ideato dalla Scuola Edile di Cuneo con la volontà di trasmettere ai giovani la passione per il mondo del cantiere e sensibilizzare all’attenzione alla sicurezza nel lavoro come modo di operare, proprio con questo spirito hanno aderito all’iniziativa tutte le istituzioni che gravitano nel settore: Ministero dell’Istruzione e del Merito, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Saluzzo, Comune di Cuneo, Comune di Savigliano, Formedil Italia, Formedil Piemonte, Confindustria Cuneo, Confartigianato Cuneo, Cassa Edile di Cuneo, Asl CN1, Asl CN2, Inail, CCIAA Cuneo, oltre ovviamente i soci della scuola edile di Cuneo Ance Cuneo, Anaepa Cuneo, Feneal Uil Cuneo, Fillea Cgil Cuneo, Filga Cisl Cuneo.



La partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli ordini professionali, di tutti i sette istituti tecnici della provincia, insieme alle scuole di ogni ordine del territorio dimostra quanto i temi trattati siano di estrema attualità e importanza per tutta la filiera delle costruzioni, ma anche per i giovani che si affacciano al settore.

L'ex Caserma Musso si trasformerà, così, nel teatro ideale per “Costruire il futuro” e l’iniziativa si configura come una piattaforma strategica per rafforzare la rete tra mondo della formazione, imprese edili e istituzioni.

Il ricco programma offre numerosi interventi, convegni, laboratori, talk, simulazioni, premiazioni di scuole e aziende, lectio, e tanto intrattenimento.

La mattina del venerdì 23 maggio si inaugura la due giorni con le autorità locali. Ma, interventi istituzionali sono previsti lungo l'intera giornata. Il pomeriggio alle 15 è in programma l'evento formativo dal titolo Dialogo istituzionale “Giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro”.

La presidente Elena Lovera spiega: “Per costruire davvero la cultura della sicurezza è fondamentale riunire e ragionare con tutti gli attori, dalle Asl con Spresal, all'Ispettorato del lavoro e dai progettisti, insieme a imprenditori e sindacati. Solo così si può fare sicurezza. Inoltre, nell’era dei social, è importante comunicare bene la sicurezza, non solo come mera applicazione della norma ma anche riconoscendo e valorizzando fortemente il fattore umano, cercando di far percepire a tutti il concetto che lavorare in sicurezza sia sinonimo di creazione di benessere sociale, vanno valorizzare le imprese qualificate e virtuose e i lavoratori devono sentirsi parte del processo organizzativo”.

In tutti gli eventi oltre agli interventi della presidente Elena Lovera e del vice presidente Salvatore Correnti, si susseguiranno il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Luca Crosetto e le deputate Monica Ciaburro e Chiara Gribaudo.



Il convegno pensato con l'intervento di esperti e professionisti per gli addetti ai lavori, tra i quali architetti e geometri, prevede il riconoscimento dei crediti formativi a seguito della propria partecipazione.



L'incontro si svilupperà attorno alla progettazione della sicurezza, ai cantieri e prevenzione e alla comunicazione applicata alla sicurezza nei cantieri, lasciando in chiusura le conclusioni finali con il vicepresidente Scuola Edile, Salvatore Correnti.