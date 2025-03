Parcheggi 'selvaggi' nelle aree ospedaliere di Mondovì e Ceva, il NurSind: "Chiediamo vengano riattivate le sbarre e i posteggi per i reperibili"

Sono numerose le lamentele e i disagi che sono stati segnalati al NurSind, dal personale sanitario degli ospedali di Mondovì e Ceva, in merito alla situazione parcheggi nelle aree dei due nosocomi.

"Facendo seguito alla precedenti segnalazioni - spiega Davide Canetti, segretario territoriale del NurSind Cuneo - evidenziamo che, soprattutto per chi prende il servizio in pomeriggio, risulta difficoltoso trovare parcheggio nelle aree di pertinenza dell'ospedale, difficoltà che aumenta soprattutto per chi viene chiamato in reperibilità e deve prendere servizio in tempi rapidi. La stessa situazione si verifica al mattino.

I disagi, riscontrati dai dipendenti, si verificano sia all'ospedale Regina Montis Regalis che al Poveri Infermi di Ceva. Chiediamo quindi all'Asl che vengano riattivate le sbarre all'ingresso a tutela dei dipendenti a Ceva o che sia almeno delimitata la zona davanti al 118 e sul retro ospedale, come richiesto in precedenza. Inoltre, per quanto riguarda Mondovì, chiediamo inoltre che vengano istituiti posti riservati ai reperibili, un area parcheggio riservata al personale piano interrato e il ripristino della sbarra all’ingresso del parcheggio piano interrato. Chiediamo quali sono i tempi di ripristino dell’area visto che si era detto che a lavori ultimati si sarebbero ripristinati i parcheggi ora occupati dalle transenne".