Pensiero critico e dialogo al centro: l’Arimondi - Eula presenta il Progetto AE… in discussione

L’Arimondi - Eula, sezione associata di Racconigi, presenta il Progetto AE …. in discussione, vincitore del bando "Facciamoci delle domande", promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Il progetto è nato per favorire lo sviluppo del pensiero critico e riflessivo tra gli studenti, creando momenti di partecipazione, confronto e dialogo all’interno della comunità scolastica.

Per raccontare i risultati di questo percorso, l’Arimondi - Eula aprirà le sue porte al pubblico sabato 24 maggio, dalle ore 10:30 alle ore 12:30. I visitatori saranno guidati dagli stessi studenti in percorsi immersivi e visivi che racconteranno i risultati di un lavoro congiunto tra i tre corsi della scuola: geometri, liceo scientifico e periti meccanici. Si potranno ammirare manufatti, prodotti multimediali e attività che spazieranno dagli aspetti culturali a quelli più propriamente tecnici e professionali, frutto di una collaborazione sinergica e interdisciplinare.

Il Progetto AE… in discussione rappresenta una preziosa occasione per riflettere sul ruolo della scuola come centro di innovazione educativa e come luogo di dialogo aperto con il territorio.