Spazzamondo, Coldiretti chiama a raccolta i "custodi dell'ambiente"

Si chiudono mercoledì 21 maggio le iscrizioni all’attività che Coldiretti propone ai cuneesi che hanno a cuore la cura dell’ambiente, in occasione di Spazzamondo, la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo, organizzata dalla Fondazione CRC.

La proposta della Coldiretti, nella mattinata di sabato 24 maggio a Cuneo, prevede il ritrovo alle ore 9.30 presso il mercato di Campagna Amica in piazza della Costituzione. Qui i partecipanti faranno il pieno di energia con uno spuntino a Km zero, ritireranno il kit Spazzamondo e inizieranno la pulizia urbana nelle aree limitrofe lungo un percorso di circa 2,5 chilometri; l’attività si chiuderà in piazza della Costituzione, entro le ore 12, con la consegna dei rifiuti raccolti.

Per partecipare è necessario iscriversi, entro mercoledì 21 maggio, contattando la Coldiretti al numero 366 5752531 o all’email eca.cn@coldiretti.it.

“Anche quest’anno partecipiamo con entusiasmo a Spazzamondo per testimoniare l’impegno tangibile di Coldiretti, con l’associazione Agrimercato Campagna Amica, a tutela dell’ambiente. Un impegno che, ogni giorno, vede protagonisti attivi gli agricoltori, primi custodi dell’ambiente, per salvaguardare gli ecosistemi naturali e la bellezza dei nostri paesaggi, oltre alla distintività e alla qualità dei prodotti che portiamo in tavola” ricorda il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

Gli agricoltori cuneesi custodiscono quasi la metà (45%) del suolo provinciale – evidenzia Coldiretti Cuneo –con una costante opera di manutenzione che assicura la produzione di cibo, rappresenta un argine alla perdita di biodiversità e tutela il territorio dal dissesto idrogeologico.

“Avendo a cuore i valori di comunità, rispetto e tutela del territorio, invitiamo la cittadinanza, a cominciare dalle famiglie, a unirsi all’iniziativa di sabato 24 maggio a Cuneo, per rendere la nostra città più pulita. Siamo certi che il contributo di ciascun partecipante, sommato a quello di tutti gli altri, porterà a grandi risultati” conclude il Direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo.