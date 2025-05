Salone del Libro per Ragazzi di Bra: Premio “Manassero” a Carlo Petrini

Si è aperta questa mattina la 25esima edizione del Salone del Libro per Ragazzi di Bra, in programma dal 21 al 15 maggio al Movicentro.

La cerimonia di inaugurazione, a cui sono interventi il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alla Cultura Biagio Conterno, oltre che la dirigenza scolastica cittadina, studenti e insegnanti, è stata l’occasione anche per conferire il Premio Beppe Manassero, omaggio a personalità che si sono distinte nell’ambito dell’educazione e della formazione.

L’edizione 2025 del riconoscimento è andata a Carlo Petrini, premiato per “aver dato forma a un sogno che ha attraversato i confini, coinvolgendo generazioni di giovani in tutto il mondo e creando un’Università unica, in cui saperi e passioni si incontrano”.

Il Salone del Libro per Ragazzi di Bra, dedicato quest’anno al tema del “Favoloso”, a 40 anni dalla scomparsa di Italo Calvino, prosegue fino a domenica 25 con tanti appuntamenti per le scuole e le famiglie, tutti ad ingresso gratuito. Saranno cinque giorni di eventi, pagine e felicità, perché “Il divertimento è una cosa seria”, come diceva Italo Calvino.

Orari: Il Salone del Libro per Ragazzi è visitabile da mercoledì a venerdì dalle 9 alle 20, il sabato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 20.

Tutto il programma dell’evento è pubblicato sul www.turismoinbra.it.

Per info e prenotazioni: Ufficio Cultura del Comune di Bra, tel. 0172.430185 – mail: turismo@comune.bra.cn.it.