Torna a Garessio l’evento “Stone Now”

Torna a Garessio dal 6 all’8 giugno l’evento “Stone Now”, terza edizione del progetto dedicato a conoscere i muri a secco e la loro storia, attraverso l’apprendimento di questa tecnica ancora viva nelle Alpi Liguri e delle basi per la manutenzione di una struttura territoriale straordinaria che le generazioni passate ci hanno consegnato.

Emblema di sostenibilità, cura del territorio ed economia circolare (nella loro costruzione si usa e si adatta “quello che c’è”) i muri in pietra a secco - dal 2018 patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO - sono fonte di ispirazione per un’ idea di sviluppo che integra innovazione e tradizione. Ecco perchè l’edizione 2025 di Stone Now sarà patrocinata e promossa anche dall’Associazione Nazionale di Architettura Bioecologica (ANAB), che da 35 anni sostiene e diffonde i principi dell’Architettura Bio Ecologica: materiali a ridotto impatto ambientale, ricerca di un autentico equilibrio ecologico tra abitanti e ambiente naturale sono infatti tra i principi del “ben costruire” che l’associazione persegue, a tutela della vita. Sede dell’evento sarà per il secondo anno la frazione garessina di Mindino, posta a 1100 mt. lungo l’antica strada per Valcasotto, tra i castagneti secolari. Storicamente strategico per la presenza di materiali e di maestranze specializzate -che da qui partivano per la Liguria o l’alta Savoia- il territorio di Garessio mantiene una diffusione capillare del muro a secco.

Una tradizione che oggi onora e attualizza grazie a questo progetto nato nel 2023 con il patrocinio e il sostegno di numerose istituzioni legate alla tutela e cura del territorio: tra queste UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani); Riabitare l’Italia; e Politecnico di Torino, sede di docenza dell’ideatore del progetto Davide Maria Giachino e di Luca Finco, relatori e formatori anche in questa nuova edizione, che consiste in un workshop di autocostruzione articolato nell’arco di tre giorni (a partire dal pomeriggio di venerdi 6 giugno sino al pomeriggio di domenica).

Nella parte teorica si tratterà del paesaggio terrazzato, dell’importanza dei muri a secco e della loro conservazione; di petrografia; di regole costruttive, di tecnologia e di principi di statica. Tra i diversi formatori che svilupperanno questi temi ricordiamo anche l’antropologa Asja Gollo e il geologo Aldo Acquarone. La sessione pratica prevede la costruzione di muri a secco in borgata Borgo, Frazione Mindino, dove è in atto da alcuni anni un progetto sociale di recupero abitativo della borgata, per iniziativa di Collettivo Stagioni, partner di “Stone Now” nell’organizzazione dell’evento. Il workshop sarà un contributo concreto alla realizzazione di questo progetto. Offrono il loro patrocinio anche il Comune di Garessio e Studio Element Architettura Bioecologica. Domenica mattina il cantiere apre le sue porte alla cittadinanza e offre l’occasione per scoprire da vicino il lavoro svolto nei giorni precedenti, leggendone le fasi e la tecnica, e mettendone a confronto gli esiti con i manufatti più antichi presenti in loco. Alla promozione di questa presentazione conclusiva collabora la rete “Terra creativa val Tanaro” ( canale whatsapp https://whatsapp.com/channel/0029VakyPzx8PgsQnOUBiV0T; canale Telegram: @terra_creativa).

E’ prevista in questa occasione la partecipazione straordinaria dell’arch. Donatella Murtas direttrice di ITLA ITALIA APS (International Terraced Landscapes Alliance ITALIA) che da anni si spende nel promuovere l’importanza dell’arte della costruzione in pietra a secco. Infine, per chi fosse interessato a partecipare, nel pomeriggio di Domenica presso la vicina Certosa di Valcasotto avrà luogo un evento parallelo organizzato dall’Accademia di Sant’Uberto, che mira a trovare sinergie tra patrimoni immateriali UNESCO piemontesi e siti UNESCO Residenze Reali Sabaude. Alcuni artigiani della pietra a secco realizzeranno una “seduta”, esemplificativa delle diverse prassi esecutive della pratica, presentate nel corso della dimostrazione. Seguiranno iniziative relative al patrimonio dell’Arte Musicale dei Suonatori di Corno da Caccia e Cerca e Cavatura del Tartufo in Italia.

Info e adesioni al workshop: Davide M. Giachino. Mail: davide.giachino@polito.it