Ad Alba grande attesa per la Notte Bianca delle Librerie

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno appuntamento ad Alba con la Notte Bianca delle Librerie, quindicesima edizione. Incontri con gli autori, laboratori per bambini, spettacoli, letture ad alta voce e molto altro. Animazione musicale presso le librerie a cura del civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba, in collaborazione con il Centro Studi “Beppe Fenoglio” e con il supporto della Fondazione Bottari Lattes. Gli appuntamenti sono gratuiti, per alcuni è richiesta o consigliata la prenotazione.

Il programma completo, con tutte le informazioni, è consultabile su: https://www.comune.alba.cn.it/it/eventi/notte-bianca-delle-librerie

Quest’anno si inizia con un’anteprima al Teatro Sociale “G. Busca” che, venerdì 6 giugno alle ore 21.00, ospita lo spettacolo Dove tutto può accadere di e con Gabriella Greison: un inno alla bellezza della fisica e al potere della creatività. Al centro della narrazione la figura straordinaria di Paul Dirac, uno dei più brillanti creatori della meccanica quantistica, premio Nobel nel 1933 e creatore dell'equazione di Dirac dalle cui applicazioni pratiche sta nascendo la rivoluzione tecnologica che ci circonda. La serata è a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria su teatrosocialebusca.eventbrite.com.

Il programma di sabato 7 giugno si apre alle ore 10.30, alla Biblioteca civica “Giovanni Ferrero”, con il gruppo di lettura per ragazzi e ragazze dagli 8 agli 11 anni Quelli che… il libro. Un incontro in cui si legge e si gioca insieme, sempre partendo dai libri e dalle storie, guidati dall’esperta di letteratura per l’infanzia Paola Cencio. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventrbite.com.

Gli appuntamenti riprendono nel pomeriggio.

Alle ore 15.45, alla Libreria La Torre, studenti e studentesse di Apro Formazione presentano alla cittadinanza il progetto Filosofia in scena, un percorso sostenuto da Fondazione CRC che li ha visti protagonisti.

Alle ore 16.00, la Libreria Milton, ospita Simone Patania con la sua autobiografia Cercare l’impossibile senza essere diversi, un racconto sincero, a cuore aperto, sulle difficoltà del convivere con la disabilità. Questa presentazione si inserisce nel calendario dei festeggiamenti per i trent’anni dell’associazione La Carovana.

Sempre alle ore 16.00, in sala Riolfo (Cortile della Maddalena), l’associazione culturale Arvangia propone un incontro dal titolo La forza delle donne: una doppia presentazione con le autrici Giuseppina Valla Innocenti e Gabriella Mosso.

Gli studenti e le studentesse di Apro Formazione tornano a presentare il loro progetto Filosofia in scena anche alla Libreria Milton alle ore 16.45.

Alla stessa ora, alla Libreria La Torre, lo scrittore albese Roberto Saporito, in dialogo con Edoardo Borra, racconta il suo ultimo romanzo Polimeri (Cose Note Edizioni), un omaggio postmoderno noir al mondo del cinema che descrive il rapporto sottile fra realtà e finzione. Letture a cura di Massimo Marasso.

Due sono gli autori che alle ore 17.15, alla Libreria Milton, dialogano insieme in una doppia presentazione: Paola Gula e Mauro Rivetti. La giornalista di Ceva porta il suo ultimo romanzo Gemmadora (Golem edizioni), la storia avvincente e avventurosa di una donna che scoprirà di essere una Masca; lo scrittore albese invece farà immergere il pubblico nelle atmosfere noir del suo Di nocciole e sangue (Golem edizioni) e nelle indagini condotte dalla dottoressa Teresa Bianco.

Alle ore 17.30, in sala Riolfo, la Fondazione Bottari Lattes propone un incontro dal titolo L’amore ai tempi dello schermo. Idealizzazione amorosa e disincarnazione nel romanzo L’amore è niente di Mario Lattes. I temi trattati nel testo, pubblicato nel 1985, in cui si racconta la storia di un uomo che si innamora di un’annunciatrice televisiva credendosi ricambiato, sono riletti in chiave contemporanea dal professor Valter Boggione e dalla dottoressa Elena Bottari. Il reading di alcuni dei passaggi più significativi è affidato all’attore Luca Occelli. Modera il giornalista Paolo Rastelli.

La Libreria Mondadori, alle ore 17.45, ospita il giornalista dell’Ansa Alessandro Carlini che, in dialogo con il professor Davide Sandalo, presenta il romanzo Se il fuoco ci desidera (Utet edizioni): la biografia del sottotenente degli alpini e partigiano Renato Del Din, che scelse di lottare per la libertà e per un’Italia migliore.

Alle ore 18.00, la Libreria San Paolo apre il suo pomeriggio con La coincidenza (Laurana editore) di Edoardo Zambelli, un noir con protagonista un uomo qualunque, coinvolto suo malgrado in una serie di avvenimenti che lo lasceranno stupito, ferito e disilluso. A dialogare con l’autore, lo scrittore Sandro Campani.

Poco dopo, alle ore 18.15, alla Libreria Milton, l’esordiente Fosca Navarra presenta il suo romanzo La notte fa ancora paura (Minimum Fax): sette storie di altrettante donne, ambientate in epoche diverse, ma tutte con il comune denominatore dell’abuso e della sottomissione.

La Libreria La Torre, prosegue i suoi appuntamenti alle ore 18.30 con il giornalista di Rai News 24 Paolo Maggioni e la sua ultima fatica Una domenica senza fine (Sem edizioni): un intreccio di storie e di destini ambientato nel 1945 quando l’anarchico spagnolo Augustino Barajas detto “Carnera” tenterà di trafugare dalla Cartografia Valori la matrice delle pesetas per stampare denaro e far crollare il valore della valuta franchista e con esso il regime stesso.

Alle ore 19.15 la Libreria Milton, ospita Antonio Galetta al suo esordio nella letteratura con Pietà (Einaudi editore), un romanzo che scardina le dinamiche silenziose del potere raccontando un paese in campagna elettorale, tra interesse collettivo ed egoismo.

Gli appuntamenti continuano anche la sera.

Alle ore 20.00, alla Libreria San Paolo, lo scrittore torinese Lorenzo Rulfo presenta Finisce l’amore prima di cena (Gallucci editore), tre storie che si intrecciano in un labirinto di specchi, una pistola puntata alla testa e una donna, Sophie, divisa tra due uomini, Ernest e Leon.

La Libreria Milton chiude il suo programma alle ore 20.30 con La controra del Barolo (Rizzoli editore) e il gradito ritorno di Orso Tosco. La seconda avventura del Pinguino, il commissario Gualtiero Bova, lo vede questa volta alle prese con il furto di un cadavere, ma anche un presunto cacciatore di demoni e un istituto nel quale si compiono macabri rituali.

Gli appuntamenti del sabato terminano alla Libreria La Torre, alle ore 21.15, con Sergio Leone. Il romanzo di una vita (Sperling & Kupfer edizioni). Il giornalista Piero Negri Scaglione racconta la storia di Sergio Leone, uno dei registi italiani più famosi e apprezzati. L’incontro che sarà accompagnato dalle proiezioni di alcuni dei suoi più importanti film è in collaborazione con l’associazione Alec.

La mattina di domenica 8 giugno è interamente dedicata ai bambini e alle famiglie.

I portici del Cortile della Maddalena ospitano due appuntamenti, entrambi a cura della Libreria Marameo.

Si inizia alle ore 10.00 con Le ridarelle (Terre di mezzo editore), un’avventura avvincente con Maialina, Gazza e Oca! L’illustratrice Emma Lidia Squillari, dopo aver letto la storia, aiuterà i piccoli partecipanti a creare la cartolina "Dietro la porta, chi si nasconde?". Attività consigliata dai 5 anni.

Alle ore 11.15, Marta Dorin, la curatrice del libro Mamme (Passabao edizioni) condurrà i bambini e le bambine alla realizzazione di un libretto fotografico. Attività consigliata dai 4 anni con l’aiuto di un adulto.

La quindicesima edizione della Notte Bianca delle Librerie si chiude in piazza Pertinace con un doppio appuntamento.

Alle ore 18.30 il talk Una biblioteca aperta a tutti. Esperienze a confronto tra innovazione tecnologica e welfare culturale: Sergio Dogliani, direttore di Idea Store, il sistema di centri culturali polivalenti londinesi, in dialogo con Caterina Pasini, Assessora alla Cultura e al Turismo della Città di Alba e con Luca Berlinghieri, Direttore della Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba.

Alle ore 20.15 il concerto del gruppo polistrumentista Terrarossa, Canti di lotta, porta sul palco un viaggio nella canzone politica dal XIX al XXI secolo, toccando numerosi temi: la Resistenza, l’emancipazione femminile, il pacifismo, l’ambiente.