Rocca de' Baldi: apertura straordinaria domenica 1 e lunedì 2 giugno

In occasione del lungo fine settimana del 2 giugno, il Castello Museo di Rocca de' Baldi sarà aperto sia domenica 1 che lunedì 2 giugno.

Come ogni prima domenica del mese l'apertura del Castello è affiancata da quella dell'EnoMuseo La Cantina in frazione Crava. In questa antica cascina sono accolti una preziosa collezione di oggetti legati alla vita quotidiana in campagna e in special modo alla coltivazione della vite e alla produzione casalinga del vino.

Per l'occasione le visite del 1 giugno al Castello saranno arricchite da alcune curiosità riguardanti la cucina e la tavola. La preziosa raccolta di oggetti in rame della collezione Augusto Doro così come le interessanti informazioni tratte dall'archivio della famiglia Morozzo offriranno uno sguardo sulle cucine di un tempo. Per il secondo fine settimana di giugno il Castello e la Badia, residenza dei signori Morozzo, partecipano invece all'evento nazionale appuntamento in giardino.

Ricordiamo che il Castello Museo di Rocca de' Baldi è aperto tutte le domeniche e i giorni festivi fino a fine ottobre.

L'accesso avviene con visite guidate pomeridiane alle ore 14:45 e 16:00.