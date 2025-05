EXPO della Sostenibilità: la terza edizione va in archivio con un positivo bilancio di iniziative

L’associazione Wild Life Protection ETS nasce tre anni fa dall'iniziativa di un gruppo di ragazzi con l’ambizione di fare ambientalismo in una formula diversa dal solito: approcciandosi al mondo e anche a grandi istituzioni con propositività e ottimismo.

Questa idea ha visto il sodalizio albese portare avanti molte attività negli anni: dall’educazione ambientale nelle scuole fino a interi programmi per la promozione della sostenibilità, passando per campagne mirate di promozione sui social.

E’ però nell’aprile 2023 che prende vita “EXPO della Sostenibilità”: un programma costituito da diversi eventi con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per la sostenibilità a 360° sul territorio di Alba. Attraverso workshop, conferenze, esposizioni, talk ed eventi di intrattenimento, “EXPO della Sostenibilità” diventa un ponte che amplifica ogni voce del pensare sostenibile: dai ragazzi alle aziende, dalle associazioni alle istituzioni.

Il format e lo spirito innovativo del progetto lo hanno portato all’attenzione di importanti figure istituzionali ed enti territoriali che, già per due anni, hanno visto in “EXPO della Sostenibilità” un punto di incontro stimolante e propositivo. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha partecipato in prima persona all’evento nell'edizione 2023, mentre nel 2024 ha contribuito ai lavori attraverso un suo video-intervento, ricevendo in seguito una delegazione dei giovani del Wild Life Protection ETS al "G7 Clima, Ambiente e Energia" tenutosi a Torino, affinché testimoniassero il risultato positivo dell’edizione appena conclusa.

Dal 22 al 24 maggio si è tenuta ad Alba, presso il Palazzo Mostre e Congressi, la terza edizione di EXPO della Sostenibilità, un evento di tre giorni ricco di appuntamenti dedicati ad aziende, studenti, professionisti e appassionati del settore. Grazie al finanziamento di Fondazione CRC e il prezioso supporto di Associazione Commercianti Albesi, Gemini Project, Confindustria Cuneo e Banca d'Alba, l’EXPO della Sostenibilità ha riunito nuovamente nella città di Alba tutti i principali attori del cambiamento verso un futuro più sostenibile.

L'iniziativa ha offerto un fitto programma di workshop, conferenze, workshop e attività di networking, toccando i molteplici aspetti della sostenibilità: dalla responsabilità d’impresa alla transizione digitale, dal mondo delle startup ai giovani, fino agli EXPO Awards. Ogni momento è stato pensato per fornire contenuti concreti, ispirazione e opportunità di collaborazione.

Per tutta la durata dell’evento è stata attiva una vetrina interattiva con oltre 30 enti e organizzazioni impegnate in progetti di sostenibilità. Gli stand tradizionali sono stati sostituiti da espositori digitali, consentendo alle aziende di presentarsi al pubblico e potenziali partner anche in assenza fisica.

Particolare attenzione è stata rivolta alle nuove generazioni, con conferenze e incontri per studenti del territorio nelle mattinate del 22 e 23 maggio. Grazie al contributo di numerosi enti, i ragazzi hanno potuto esplorare temi come l’imprenditoria etica, le certificazioni ambientali, la normativa ambientale, le energie rinnovabili e tanto altro ancora.

Nelle prime due giornate, grazie al contributo di formatori esperti e alla collaborazione di partner qualificati (ESG Next, Nausicaa, Sostenibilità d’Impresa, Camera di Commercio di Cuneo, Nezedi e Clover) sono stati organizzati diversi momenti di formazione dedicati alle aziende e alle startup. Le sessioni hanno permesso ai partecipanti di approfondire tematiche centrali per l’imprenditoria sostenibile del futuro, tra cui l’analisi del ciclo di vita (LCA), la "carbon footprint", la sostenibilità digitale e le certificazioni ambientali. Un’occasione concreta per aggiornarsi, acquisire strumenti pratici e confrontarsi su strategie chiave per affrontare la transizione ecologica.

Il pomeriggio del 23 maggio è stato dedicato allo "Startup Hub", cuore innovativo dell’evento, con protagoniste sette startup: Palada, Enercade, Ecosum, Rosmami, Langaponica, Custom Flexo e Myorango. Durante la “Pitch Session”, le startup hanno presentato le loro idee a investitori, aziende e operatori di settore in un format dinamico da 4 minuti. L’iniziativa ha favorito il dialogo tra giovani imprese e aziende consolidate, con l’obiettivo di creare nuove sinergie per lo sviluppo di un territorio, come quello di Alba, sempre più orientato alla sostenibilità e all’imprenditoria giovanile.

All’apertura dell’evento hanno partecipato Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo, Wilma Tesio, direttrice di LaGemma Venture; Leonardo Raineri, innovation manager del Gruppo Miroglio, e Alberto Gatto, sindaco della Città di Alba.

A "CIRCONOMIA"

La sera del 23 maggio si è svolta la conferenza aperta al pubblico “Tra social e realtà: dialogo tra green influencer”, organizzata in collaborazione con il festival Circonomia. L’incontro ha visto come ospiti Matteo Caccia e Giacomo Moro Mauretto, in arte Entropy for Life, noti influencer sui social. Partendo da due loro libri, i due autori hanno raccontato tramite un dialogo come il mondo dei social possa essere un potente alleato nella diffusione della cultura della sostenibilità.

SPAZZAMONDO

La mattina del 24 maggio, i volontari del Wild Life Protection ETS, organizzatori dell'iniziativa, hanno partecipato all’evento di pulizia urbana “Spazzamondo” promosso dalla Fondazione CRC. È stato un onore per l’EXPO della Sostenibilità essere sede di partenza e di arrivo della giornata.

EXPO AWARD AI COMUNI VIRTUOSI

Nel pomeriggio si sono tenuti gli EXPO Awards, una cerimonia pensata per valorizzare le buone pratiche legate alla transizione ecologica. Sono stati premiati diversi Comuni della provincia di Cuneo che si sono distinti per progetti virtuosi in ambito ambientale, insieme a diverse aziende partecipanti, a cui sono stati conferiti premi di merito per il loro contributo alla sostenibilità.

I Comuni premiati sono Cuneo, Mondovì, Savigliano, Racconigi, Cortemilia, Guarene, Roddi, Mango, Bergolo e Monteu Roero.

Un riconoscimento speciale è stato conferito anche alla CER Roero, che, oltre a comprendere alcuni dei Comuni premiati, rappresenta un esempio concreto dell’impegno del territorio cuneese, e non solo, verso un futuro più sostenibile.

All’evento hanno partecipato Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo, Francesco Cappello, vicepresidente della Fondazione CRC, Roberto Cavallo, assessore all’Ambiente della Città di Alba, Raffaele Guzzon, sustainability manager del Gruppo Miroglio, e Mauro Danna, vicedirettore di Confindustria Cuneo.

VOLONTARIATO PROTAGONISTA

A chiusura dell’evento, si è tenuto un workshop con le realtà del volontariato, con l’obiettivo di creare un fronte comune per promuovere un approccio condiviso alla sostenibilità, sia a livello locale che oltre i confini del territorio.

Anche quest’anno, l’EXPO della Sostenibilità si conferma come un’iniziativa di alto valore sociale e ambientale, capace di mettere in rete i principali attori del territorio per costruire insieme un futuro più equo, verde e consapevole.