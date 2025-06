Smaltimento dei toner a Borgo San Dalmazzo, la minoranza presenta una mozione per la gestione come rifiuto urbano

La mozione, presentata dai consiglieri Manassero, Bassino, Agricola, Varrone, Basteris e Giorda, è stata argomento di discussione nell’ultimo Consiglio comunale tra la consigliera Manassero e l’assessore Boaglio.



Nel Consiglio comunale del 01.04.2025, la maggioranza, capitanata della Sindaca Robbione, ha approvato un aumento di circa il 4% della Tari per le attività produttive per l’anno 2025 in cui la consigliera Manassero ha votato contro.

Il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, nella sezione relativa ai rifiuti, prevede un allegato L-quater e un allegato L-Quinquies; il primo allegato contiene un elenco di rifiuti urbani “di cui art. 183 comma 1, lettera b-ter” mentre il secondo allegato contiene un elenco di attività che possono produrre rifiuti urbani “di cui art. 183 comma 1, lettera b-ter”.

Un’azienda presente dell’allegato L-quinquies può produrre un rifiuto urbano presente nell’allegato Lquater, come esempio è la carta e cartone “CER 15.01.01”, l’azienda iscritta ai fini TARI può conferire al servizio di raccolta comunale “servizio porta a porta” o in alternativa conferire all’area ecologica “previa iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali” il rifiuto.

Il toner CER 08.03.18 è considerato un rifiuto urbano, ma, attualmente, nel comune di Borgo San Dalmazzo non viene ritirato dal servizio “porta a porta” mentre l’aera ecologica “Cec” li ritira nella propria area ecologica.

“Il problema – dichiara la consigliera Manassero – si presenta sul trasporto del rifiuto del toner, in quanto l’Albo Nazionale Gestori Ambientali non concede tale codice rifiuto in autorizzazione; i codici vengono autorizzati in base alla attività svolta dalla ditta. In conclusione – afferma la Manassero – nonostante le attività si vedono un aumento del 4% della Tari e da quest’anno a sostenere anche i costi relativi all’iscrizione e successivamente al mantenimento a Rentri, oltre al costo per lo smaltimento del rifiuto, non solo non si può trasportare il rifiuto nell’area ecologica, ma non è previsto il ritiro “Porta a porta”, come dovrebbe essere, visto la normativa nazionale che definisce il Toner come rifiuto urbano.”



“Per quanto riguarda la riduzione della Tari, art. 25 Riduzione per il recupero, per le utenze non domestiche, - continua la Manassero- che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 30% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 10%. Preciso che diventa praticamente improbabile aver diritto alla riduzione in quanto uno smaltimento di toner annuale per una quantità di circa ¾ Kg difficilmente raggiungerebbe il coefficiente previsto dal regolamento.”



Dopo un lungo confronto, il consiglio comunale, vota ad unanimità la Mozione con emendamento in cui si impegna la Sindaca e la Giunta comunale ad individuare momenti di confronto con le associazioni di categoria e con il Cec per ricercare le misure necessarie per il sostegno alle attività produttive in relazione alla raccolta e allo smaltimento da rifiuto da stampa Toner.



La minoranza commenta, “ci riteniamo soddisfatti per aver affrontato tale tematica e per aver iniziato un iter, che seguirà un confronto per la soluzione di un problema che va a toccare l’economia interna delle singole attività produttive.”