Lavori nell'alveo del Gesso a Borgo San Dalmazzo, gli ambientalisti: "Conclusa l'attività, si lavori per ripristinare la vegetazione"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata da Bruno Piacenza di Legambiente Cuneo, Domenico Sanino di Pro Natura Cuneo, Albino Gosmar di Cuneo Birding, Patrizia Rossi di Lipu Cuneo e Alberto Collidà di Italia Nostra Cuneo incentrata su alcuni lavori nell'alveo del fiume Gesso.

***

A seguito di segnalazione, e conseguente verifica in loco, abbiamo constatato essere in atto grossi lavori in alveo a monte del ponte di ferro (recentemente ristrutturato) in comune di Borgo S Dalmazzo, presso la confluenza Vermenagna-Gesso.

L’area, ricadente in ambito Parco Fluviale, sta subendo un vero e proprio sconvolgimento: completa eradicazione della vegetazione riparia, modifiche dell’alveo, scavi in profondità; data la natura del suolo ripario, molto povero e poco profondo a causa della sottostante struttura pietrosa; il recupero ambientale richiederà tempi molto lunghi, segnando in negativo anche dal punto di vista paesaggistico la zona interessata dai lavori.

Una situazione già vista per i lavori in alveo sul torrente a Chiusa Pesio per il potenziamento approvvigionamento idrico invaso di Pianfei.

Per quanto constatato, chiediamo alle competenti autorità in materia, Provincia in primis, la ragione di tali lavori, e, insieme agli organi di controllo preposti, la giustificazione di un simile misfatto ambientale e, fatta salva a ragion veduta l’utilità dell’operazione, come non sia stato possibile agire in modo più corretto e meno impattante. E, ovviamente, si richiede la rinaturalizzazione anche con opere e interventi opportuni per accelerare il ripristino ambientale, ricordando anche in questa occasione quanto previsto dalla Nature Restoration Law UE in tema di ambienti fluviali: il ripristino della naturalità ovunque possibile (25 mila Km almeno di corsi d’acqua rinaturalizzati in ambito europeo).