Cuneo, la Prefetto Triolo invita i residenti di piazza Boves a un incontro chiarificatore sulle attività di controllo

“Mentre le autorità competenti per l’ordine e la sicurezza proseguono il loro lavoro, il mio invito a cittadini, associazioni, realtà del territorio, è a provare a lavorare insieme per tessere reti virtuose di rinnovata convivenza e comunità”.



Si chiude con questo auspicio il comunicato reso pubblico nel pomeriggio di oggi (mercoledì 3 luglio) dall’amministrazione comunale del capoluogo di Cuneo, tutto dedicato alla riunione odierna del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al centro del dibattere, la situazione legata alle aree di piazza Boves e dei giardini Fresia.



Presenti – oltre alla Prefetto Fabrizia Triolo, che ha operato la convocazione - il questore Carmine Grassi, i Carabinieri, la Finanza e la polizia Locale, ma anche la sindaca Patrizia Manassero, il vicesindaco Luca Serale e l’assessora Cristina Clerico.



L’incontro è stata occasione per fare il punto sulle iniziative intraprese negli ultimi mesi, settimane e giorni per affrontare e cercare soluzioni ai problemi che gravitano attorno allo spazio di piazza Boves, di volta in volta connessi al parcheggio interrato e all’attività di esercizi commerciali, avventori o frequentatori della piazza che non rispettano le regole.



“Ringrazio il Prefetto Triolo per la determinazione con cui coordina i diversi attori coinvolti nell’affrontare le problematiche dell’area di Piazza Boves, il Questore e le Forze dell’Ordine per l’impegno e le risorse che dedicano a questa parte di città – ha detto Manassero, nel comunicato - . La ringrazio fin d’ora anche per aver invitato una delegazione di cittadini dell’area di piazza Boves a un incontro lunedì prossimo, per spiegare nel dettaglio gli sforzi che si stanno compiendo”.



“Si continua a lavorare per risolvere le situazioni che concorrono a creare disagio – ha concluso Manassero - . Come ho già detto, il nodo reale resta di complessa soluzione. Andiamo avanti, operando in sinergia e utilizzando tutti gli strumenti normativi che abbiamo a disposizione, perché è una sfida che ha bisogno di coinvolgere tutti gli attori competenti. Apprezzo molto la volontà dei cittadini del quartiere del Centro storico di riprendersi la Piazza: l’antidoto alla violenza e al degrado non può che essere la costruzione di iniziative vitali e partecipate in questi spazi”.



Prima dell’incontro in Prefettura, però, i cittadini manifesteranno il proprio sdegno rispetto alla situazione – attraverso una riunione pacifica, civica, spontanea e apolitica – proprio in piazza Boves. Il ritrovo è domani (giovedì 4 luglio) alle 19.30.