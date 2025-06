E' un 19enne di Cherasco il giovane deceduto in un tragico frontale a Roccaforte Mondovì

E' Loris Carniel il 19enne deceduto questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto sulla SP 5 nel territorio di Roccaforte Mondovì.

Il giovane, impiegato come corriere, era a bordo di un Mercedes Vito che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante. Il camionista è stato trasportato all’ospedale di Mondovì illeso, ma sotto shock.

Fatale l'impatto per il ragazzo che, nativo di Alba, abitava a Cherasco, dove sino allo scorso anno i genitori avevano gestito il Caffè Salmatoris, frequentato locale posto lungo la centrale via Vittorio Emanuele II.

La Provinciale è stata a lungo chiusa al traffico, per consentire tutte le operazioni di soccorso, purtroppo vane, e successivamente di sgombero della carreggiata.

La salma è stata composta all'obitorio dell'ospedale di Mondovì in attesa dell'esame necroscopico. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Loris è la quattordicesima vittima per incidenti dall'inizio dell'anno in provincia di Cuneo, la quinta in questo drammatico mese di giugno.