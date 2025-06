Local Greeters: così il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero punta sull'accoglienza relazionale

Un'accoglienza che parte dal cuore delle Langhe, Monferrato e Roero e che si affida a chi abita e ama questi luoghi. Si chiama "Local Greeters Langhe Experience" il nuovo progetto lanciato dal Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero, nato per rispondere alla crescente domanda di un turismo più autentico, sostenibile e umano.

Il progetto è stato inaugurato ad Alba con due giornate di formazione, il 18 e 19 giugno, guidate dal professor Giancarlo Dall'Ara, ideatore dell'albergo diffuso e pioniere del turismo relazionale. Il primo incontro ha approfondito il tema dell'accoglienza gentile, il secondo ha invitato i partecipanti a costruire veri e propri "luoghi del cuore".

"Il turismo che ci piace è quello che crea legami. Vogliamo che i turisti si sentano accolti e che gli abitanti diventino protagonisti del racconto del territorio", ha spiegato Elisabetta Grasso (nella foto sotto), direttrice del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero.

I "Local Greeters" non sono guide turistiche, ma abitanti volontari capaci di raccontare storie, tradizioni, scorci quotidiani. Accolgono, ascoltano e suggeriscono esperienze, mettendo al centro la relazione, senza sostituirsi ai canali ufficiali.

L’obiettivo è anche quello di promuovere un modello di turismo sostenibile in tutte le sue dimensioni: ambientale, culturale, sociale ed economica. Un modo per valorizzare non solo luoghi e stagioni diverse, ma anche i saperi e le narrazioni di chi vive ogni giorno il territorio.

Ogni partecipante ha ricevuto un attestato ufficiale, una maglietta, un cappellino e una spilla, simboli di un'identità condivisa. Il Consorzio ha già annunciato l’intenzione di estendere progressivamente la rete dei Greeters, coinvolgendo altri operatori e residenti motivati, con l’obiettivo di costruire una rete diffusa e autentica.

Per informazioni e adesioni: hospitality@langhe-experience.it – www.langhe-experience.it