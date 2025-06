IL PUNTO DI BEPPE GANDOLFO / Le strade per le vacanze

Dove andiamo in ferie?

In Liguria? Riviera di Ponente? Mamma mia, la Torino-Savona è un cantiere ininterrotto. Riviera di Levante? Si rischia di passare l’ intera estate fermi fra Ovada e Masone.

In montagna? Sulla Torino-Bardonecchia si rischia di camminare sempre e solo incolonnati su una sola corsia. Per raggiungere altre valli alpine le strade ci sono da affrontare veri e propri calvari, fra autovelox, strettoie, lavori infiniti: ad esempio, la Galleria di Lanzo è chiusa da due anni e forse questa estate riaprirà, ma solo a senso unico alternato.

Vabbe’, prendiamo l’ aereo? Per raggiungere Caselle l’ anno scorso fu inaugurato il collegamento ferroviario diretto. Nemmeno un anno dopo e per tre mesi, dal 16 giugno al 7 settembre, non circoleranno i treni su quella ferrovia: occorre eseguire lavori sui binari.

E allora, optiamo per il treno. Per tutta l’ estate i collegamenti per i laghi, per Domodossola e per la Svizzera sono interrotti a causa di lavori di ammodernamento della linea del Sempione. Limitate le corse della Cuneo - Saluzzo – Savigliano: con l'orario estivo si riducono di un terzo fino al 31 agosto. Sulla linea Torino-Ventimiglia sono previste modifiche alla circolazione per lavori di manutenzione infrastrutturale. I treni regionali Torino-Savona e Fossano-San Giuseppe di Cairo saranno cancellati tra le stazioni di Ceva e San Giuseppe di Cairo, sostituiti da navette. L’ Alta Velocità continua a non fare fermate a Bardonecchia.

Insomma, armiamoci di tanta, tanta pazienza. Ma anche autocommiseriamoci: avete sentito qualche levata di scudi dai nostri politici e dai nostri amministratori locali? Silenzio totale. Ma siamo noi ad averli scelti, votati e eletti. Quindi, mea culpa.