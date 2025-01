Incidente stradale nei pressi di Verduno, traffico in tilt tra Pollenzo e Roreto

Il luogo dell'incidente con in rosso le lunghe code che si stanno formando

Traffico fortemente rallentato sulla SP7, nei pressi dell'ospedale di Verduno, per un incidente avvenuto poco dopo le 7.30 di stamattina, venerdì 10 gennaio.

Sul posto stanno operano i Vigili del Fuoco di Alba, intervenuti con una squadra, per recuperare un'auto finita in un fosso. Al momento non è chiara la dinamica, nè se ci sono altri mezzi coinvolti.

Si stanno però creando lunghe code, che dall'abitato di Pollenzo arrivano fino alle discese di Roreto. Si consiglia di percorrere strade alternative fino alla conclusione delle opere di soccorso e rimozione dei mezzi.