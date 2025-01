Revello: incidente sulla Provinciale per Sanfront. Coinvolta una Fiat Panda delle Poste

Incidente stradale fra tre mezzi, oggi pomeriggio, venerdì 10 gennaio, poco prima delle 16 a Revello, sulla strada Provinciale per Sanfront, in località Morra San Martino alla periferia del paese della valle Po, in via Vecchia Valle, zona Ponte Rosso.

Nell’incidente è stata coinvolta la Fiat Panda di Poste Italiane assieme a due furgoni.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della stazione di Revello, intervenuti sul posto per i rilievi del caso con il Luogotenente Patrizio Sau, la postina T.M. che viaggiava sulla Panda sarebbe stata tamponata da un furgone Renault in seguito al quale l’auto è poi finita contro un secondo furgone che procedeva in direzione opposta.

Sul luogo dell'incidente, oltre ai Carabinieri sono giunti i Vigili del fuoco di Barge ed i soccorritori del 118 che in ambulanza hanno trasportato la portalettere all’ospedale Santa Croce di Cuneo.