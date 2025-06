Anche a Cuneo le Donne in cammino per la pace scendono di nuovo in piazza contro la guerra

Il 26 giugno le "Donne in cammino per la pace", ancora una volta scenderanno in piazza per dire No alla guerra.

"Il 26 giugno è un' iniziativa promossa dalla Rete nazionale di Donne per la pace che in questa giornata si mobiliteranno in molte piazze italiane per opporsi alla logica del dominio, dell' intervento armato per sottomettere i popoli e sfruttare le loro risorse, con disprezzo delle vite umane e dell' idea che la pace possa essere imposta solo con le armi. Saremo a Cuneo in Via Roma dalle ore 18 per dire tutte insieme che la Pace va costruita con una risposta collettiva e visibile".