Maison 5 Esthétique, dove la bellezza fa un viaggio tra innovazione e benessere

Nasce a Cuneo in via Dante Livio Bianco Maison 5 Esthétique, il nuovo centro estetico che traduce innovazione e tradizione in eleganza e bellezza. I risultati dei trattamenti di micro estetica con tecniche non invasive e altamente tecnologiche paiono riscontrabili e visibili già dalle prime sedute.





La titolare Karima Mezali e il suo team di professionisti sono preparati a rispondere alle necessità delle singole persone con un approccio personalizzato.





L'innovazione trova ampio impiego nell'estetica avanzata supportata da apparecchiatura di ultima generazione. Un luogo dove l'architettura dei locali è stata appositamente pensata per infondere benessere e dove la luminosità si fonde con gli arredi delicati donando un effetto caldo e accogliente.





Karima, cosa l'ha spinta ad aprire un centro tutto suo? Qual è il suo obiettivo?

Questo per me è un progetto di amore, curato in due anni di ricerche sia della location giusta e dell'arredamento che delle forniture di prodotti di alta qualità e delle strumentazioni testate e verificate nei loro risultati. Un sogno diventato realtà grazie anche al supporto di mio marito Giovanni, che ha creduto in me e nel mio progetto. Maison 5 Esthétique non è solo un centro estetico, è un’esperienza di benessere, un invito a riscoprire sé stessi attraverso trattamenti pensati per esaltare ciò che ci rende unici. Un luogo dove trovare armonia e fiducia in se stessi, dove poter migliorare la propria autostima prendendosi cura anche della propria immagine. Qui intendiamo far trovare il meglio della bellezza professionale.

Il suo centro offre un'ampia gamma di servizi e trattamenti dal viso, al corpo alle unghie. Ci illustra quali sono?



Esatto, oltre ai classici trattamenti come manicure, pedicure di estetica tradizionale, per l'epilazione e la pulizia del viso ci avvaliamo di sistemi e tecnologie che sorprendono e superano le aspettative. Per l'epilazione, al tradizionale sistema dell'applicazione della cera liquida, offriamo trattamenti di luce pulsata evoluti, privi di effetti collaterali e rischi. Il dispositivo utilizzato, infatti, consente all'operatore di poter lavorare in sicurezza senza indossare la mascherina e al cliente di ottenere i risultati sperati in tempi dimezzati, prima del trattamento viene eseguita l'analisi del bulbo pilifero per rispondere alle necessità dei singoli clienti. Restano valide in ogni caso le indicazioni legate all'esposizione solare diretta dopo essersi sottoposti al trattamento. Anche per il viso il centro è dotato di un'apparecchiatura per sedute di estetica non invasiva e non chirurgica, che permette il raggiungimento degli stessi risultati ed anche in questo caso viene eseguito uno screening della pelle mirato al tipo di effetto desiderato, con importanti trattamenti antietà e antirughe. Viso e corpo possono poi essere trattati in modo tradizionale e sottoposti a massaggi, con possibilità di pacchetti promozionali. Per la cura delle unghie sono disponibili, a seconda delle esigenze, svariati servizi e tra le novità siamo preparati per l'extension delle ciglia. Ogni servizio è disponibile su prenotazione, garantendo un’esperienza esclusiva e riservata.





Abbiamo detto che la proposta di Maison 5 si distingue per l’impiego di apparecchiature evolute nel settore dell’estetica, entriamo nello specifico..

Sì abbiamo scelto di distinguerci per tecnologia e innovazione dall'Infinity Body Shape all'Aqua Fusion Plus.

Infinity Body Shape

Un progetto di bellezza globale, che utilizza manipoli di ultima generazione per rimodellare sia viso che corpo, in quest'ultimo caso attraverso tecnologie sinergiche di body shaping e contouring.

Aqua Fusion Plus

Creato dai laboratori Overline, questo trattamento viso non invasivo rappresenta una vera rivoluzione. Le sue fasi combinate – purificazione, esfoliazione, idratazione e rigenerazione – agiscono contro:

Impurità

Rossori

Lassità cutanea

Discromie

Disidratazione

Il tutto, senza tempi di recupero, rendendolo ideale anche per chi ha poco tempo e desidera risultati immediati e visibili.





Come accennato l'epilazione laser si avvale della Tecnologia Matrix, in che modo fa la differenza?

Maison 5 offre anche trattamenti di epilazione laser avanzata con tecnologia Infinity Laser Extreme 1400W, dotata di emissione a doppia frequenza, per agire in profondità e su diversi fototipi e a colpo preciso al bulbo pilifero, per risultati efficaci e duraturi.

Una soluzione sicura e potente per eliminare i peli superflui, nel pieno rispetto della pelle.





Infine, Karima, chi volesse contattarvi e prenotare un appuntamento?



Ci trovate ai seguenti numeri 327.0670707 – 388.6479117 e per conoscere meglio i nostri servizi è possibile visitare il nostro sito https://www.maison5esthetique.it/ o✉️ m5@maison5estetique.it.

(Presto abiliteremo anche un'applicazione dedicata alle prenotazioni).