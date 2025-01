Iscrizioni scolastiche per il prossimo anno rinviate al 21 gennaio: c'è più tempo per l'orientamento

Il nuovo anno inizia con una novità per la scuola. Ci sarà più tempo per effettuare le iscrizioni per l'anno scolastico 2025/26, sia per l'Infanzia che per il primo e secondo ciclo.

Con una nota delle scorse ore il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha informa che, “per garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta ponderata, è stata rideterminata la finestra temporale per le iscrizioni all'anno scolastico 2025/26: le domande potranno essere inoltrate dalle ore 8:00 del 21 gennaio alle ore 20:00 del 10 febbraio”.



La finestra temporale per le iscrizioni sarebbe dovute aprirsi domani 8 gennaio e concludersi entro il 31 gennaio.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di Formazione Professionale regionali del Piemonte. Sono disponibili anche i percorsi di studio della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il nuovo indirizzo del liceo del made in Italy.





COME ISCRIVERSI





Per poter procedere all'iscrizione il genitore o chi esercita la responsabiltà genitoriale su alunni o studenti da iscrivere deve accedere a Unica con la propria identità digitale SPID, CIE, CNS o eIDAS e dal menu principale selezionare prima la voce “Servizi” e poi “Gestione iscrizioni”. Se invece si è già in possesso di un profilo su Unica, ma non come genitore, è sufficiente accedere alla propria Homepage e si troverà un avviso in pagina con un collegamento diretto per accedere al servizio.

Tramite il sistema “Scuola in chiaro” è possibile verificare gli istituti presenti nell'area di interesse.

Al primo accesso verrà chiesto di confermare o completare i propri dati personali, quindi si può iniziare a compilare la domanda di iscrizione.

La domanda si compone di tre sezioni da compilare con i dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola, quella di prima scelta.

Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico.

Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, se si desidera fare una pausa, si possono salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda.



Per maggiori info visitare il sito https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni