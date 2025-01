Il meteo della settimana: stabile in pianura, foehn e maltempo in montagna

Le correnti in quota per quasi tutta la settimana saranno provenienti da occidente. Le conseguenze generali saranno la presenza di forti venti e precipitazioni sulle Alpi, mentre sulle pianure tempo stabile con sole alternato a nebbie e passaggi di nubi innocue.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi martedì 7 a venerdì 10 gennaio. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ma con possibili nebbie sulle pianure, il passaggio di una perturbazione tra mercoledì sera e giovedì mattina potrà portare qualche debole pioggia sulle aree tra Biellese, Novarese e Vercellese, così come sul Levante ligure.

In montagna a partire già da stamattina forti venti di Foehn quasi ininterrotti fino a venerdì, che soffieranno perlopiù sui confini e nelle alte valli. Tra mercoledì notte e venerdì vari episodi di precipitazioni soprattutto su angolo nordovest della Valle d'Aosta, Alpi torinesi e del nord Piemonte. Si tratterà perlopiù di pioggia, la quota neve infatti resterà quasi sempre oltre i 1700/2000 m.

Temperature massime in pianura generalmente oltre i 10/12 °C, qualche grado in meno in caso di copertura nuvolosa o nebbie più estese o persistenti e durevoli. Minime in leggero rialzo, che in pianura saranno generalmente tra 0 e 4°C (in caso di copertura nuvolosa o nebbia qualche grado in più, in caso di sereno anche negative con brinate), mentre sulle coste tra 5 e 12 °C.

Venti: già detto per le zone alpine, in pianura saranno per lo più assenti o deboli variabili, mente la Liguria sarà interessata a fasi alterne da venti di Libeccio, moderati sulle coste e sull'Appennino di levante.

Tendenza dall'11 gennaio. Sabato dovrebbe essere una giornata di bel tempo, ma è una temporanea quiete prima dell'arrivo di un nucleo di aria molto fredda dall'europa orientale nella giornata di domenica, che però allo stato attuale si limiterebbe solo a far scendere drasticamente le temperature.

