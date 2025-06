Centro Tori Anaborapi, Bergesio : "Da 30 anni eccellenza zootecnica e modello di sostenibilità"

Mattinata di celebrazioni e riconoscimenti ieri a Carrù per il trentesimo anniversario del Centro Tori di Anaborapi, una realtà definita dal Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio "un’eccellenza assoluta nel panorama zootecnico nazionale".



Il Senatore Bergesio, che ha preso parte all’evento con l'assessore regionale all'agricoltura Paolo Bongioanni, il Presidente della Provincia Luca Robaldo, Il Sindaco di Carrù Nicola Schellino e il Sindaco di Fossano Dario Tallone, ha espresso grande apprezzamento per l'operato di Anaborapi, sottolineando il ruolo cruciale dell'associazione nel miglioramento genetico della razza bovina piemontese: "Il lavoro svolto da Anaborapi in questi anni è un esempio concreto di come tradizione e innovazione possano camminare insieme per costruire un'agricoltura sempre più competitiva e sostenibile".



Bergesio, che ha definito l’allevatore “custode dell'ambiente e del territorio”, ha ricordato il Fondo per le razze autoctone recentemente approvato: “strumento fondamentale per la salvaguardia e la valorizza del patrimonio zootecnico italiano”.



Il senatore cuneese ha inoltre esteso i suoi auguri al riconfermato presidente Andrea Rabino e al nuovo Consiglio direttivo e ha ringraziato il direttore Andrea Quaglino.



Un momento particolarmente toccante è stato il ricordo di Lorenzo Dolza, un giovane allevatore scomparso prematuramente. "È stato un momento di vicinanza alla famiglia di Lorenzo Dolza, giovane allevatore scomparso troppo presto, simbolo di una generazione che crede nei valori della terra e del lavoro", ha aggiunto il Senatore Bergesio, concludendo il suo intervento con un saluto: "Viva gli allevatori della razza piemontese!".



Il Sindaco di Fossano, che ieri era presente con l’Assessore all’Agricoltura Pellegrino, ha ribadito la forte sinergia tra l'amministrazione fossanese e Anaborapi, annunciando la terza edizione della Mostra nazionale di Bovini di Razza Piemontese, che si terrà a Fossano il 7, 8 e 9 novembre prossimi:

"Rinnoviamo con piacere la sinergia tra l'amministrazione fossanese e Anaborapi - ha affermato Tallone -. Ringrazio l'Assessore regionale Paolo Bongioanni, con il quale si sta collaborando attivamente per la realizzazione del distretto della carne, un progetto che vede Fossano come capofila”.