Cuneo capitale italiana del mirtillo: superfici raddoppiate in dieci anni

Il Cuneese rappresenta oggi il cuore della coltivazione del mirtillo in Piemonte e in Italia, concentrando circa l’80% delle superfici regionali, pari a oltre 530 ettari, su un totale che supera i 650 ettari complessivi, con più di 800 aziende coinvolte. Un comparto che ha visto più che raddoppiare le superfici dal 2015 e che trova nel Saluzzese e nell’areale della Bisalta i suoi principali poli produttivi, con Revello come area di riferimento.

Numeri che confermano il ruolo sempre più strategico di questa coltura e che fanno da sfondo al doppio appuntamento “La coltivazione del mirtillo: esperienze a confronto”, promosso da Coldiretti Cuneo e Agenzia 4A.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 14, presso Spazio Varco (Via Carlo Pascal, 5L), con un convegno che offrirà un quadro aggiornato sulla coltivazione del mirtillo nell’areale piemontese e in Trentino-Alto Adige. Nel corso dell’incontro verrà proposta anche una panoramica della situazione produttiva a livello mondiale e un approfondimento sulle principali tecniche agronomiche, grazie agli interventi di esperti del territorio e ospiti internazionali.

Il secondo appuntamento, giovedì 15 gennaio alle ore 10, sarà invece dedicato alla prova tecnica in campo presso l’Azienda Agricola Brondino Fratelli di Revello (Via San Pietro, 4), dove tecnici ed esperti del settore effettueranno dimostrazioni pratiche di potatura e valutazioni agronomiche sulle principali cultivar di mirtillo, offrendo alle aziende agricole un momento di confronto diretto e operativo.

“I dati confermano che il mirtillo è una coltura che sta assumendo un ruolo sempre più rilevante per l’agricoltura del nostro territorio – sottolinea il presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada –. Ma alla crescita delle superfici deve corrispondere una crescita delle competenze, iniziative come questa servono a dare agli agricoltori strumenti concreti per affrontare le sfide produttive e di mercato”.

“Affiancare al momento di approfondimento teorico una prova tecnica in campo significa rispondere in modo puntuale alle esigenze delle aziende – evidenzia il direttore di Coldiretti Cuneo Francesco Goffredo –. Il confronto tra esperienze locali e internazionali è fondamentale per accompagnare uno sviluppo organizzato, sostenibile e competitivo della coltivazione del mirtillo”.