Vandalismo al parco giochi di via Rostagni, a Cuneo: danneggiata la struttura principale

Un atto vandalico ha messo fuori uso la struttura principale del parco giochi di via Rostagni. Ignoti hanno danneggiato gravemente l’attrezzatura, rendendola inagibile e compromettendo l’utilizzo dell’area per i bambini e le famiglie che la frequentano quotidianamente. Il gioco danneggiato era stato installato nel 2022.

Sui fatti è intervenuto l’assessore al Verde Pubblico del Comune di Cuneo, Gianfranco Demichelis: “Il parco di via Rostagni è uno spazio pensato per la gioia e la socialità dei più piccoli, e vedere questi luoghi rovinati ci colpisce tutti. Questi episodi pongono una seria riflessione sulla responsabilità educativa che abbiamo come comunità.

Chi ha compiuto questo atto non ha alcun rispetto né per i beni pubblici né per il valore sociale che questi spazi rappresentano. Non possiamo tollerare che luoghi pensati per il gioco, l’incontro e la serenità vengano deturpati da persone senza alcun senso civico”.

Gli uffici comunali competenti si sono già attivati per ripristinare il danno, ma i tempi tecnici non saranno brevi.

“Gesti come questo – conclude Demichelis – danneggiano tutta la collettività e offendono la città. Non possiamo avere telecamere dappertutto, per questo chiediamo la collaborazione dei cittadini: segnalare immediatamente alle forze dell’ordine comportamenti sospetti significa contribuire a tutelare i beni pubblici. Per quanto riguarda questo episodio la Polizia Locale è stata informata ed è al lavoro per individuare i responsabili”.