Anche in inglese “L’Ordine del vero” di Gian Maria Aliberti Gerbotto

E' uscito in questi giorni su Amazon “The order of the true”, il primo libro in inglese di Gian Maria Aliberti Gerbotto. Si tratta della traduzione de “L'Ordine del vero”, un thriller che nel 2015, spronato e incoraggiato da Carlo Lucarelli, segnò l'esordio del giornalista saluzzese come scrittore di romanzi.

“L'Ordine del vero è un romanzo che merita di diventare un film e che dimostra le doti anche narrative del giornalista Gian Maria Aliberti Gerbotto.” Scrive Antonio Bozzo del Corriere della Sera nel retro di copertina. Fu proprio lui, Bozzo, che credendo in Aliberti, molti anni fa lo prese sotto la sua direzione al settimanale del prestigioso quotidiano milanese, offrendogli una svolta professionale contribuendo a dare una svolta alla sua carriera: da collaboratore di riviste di gossip a firma di spicco su testate come Panorama e L’Espresso.

Ad incoraggiarlo a intraprendere il nuovo percorso da romanziere fu invece Carlo Lucarelli, noto scrittore e conduttore televisivo.

La prefazione del libro, edito da B&B Europa Edizioni, è firmata da Roberto Giacobbo, che descrive Aliberti come “Un giornalista scrittore dalle mille capacità e dalla penna sagace. Un raro esempio di come attraverso la scrittura si possano trasmettere sensazioni ed emozioni simili a quelle che solo un film d’autore può creare.”

Ma veniamo alla trama: la storia segue le vicende di John Alberti, un quarantenne londinese di origini italiane, celebre conduttore di una trasmissione televisiva seguita da milioni di spettatori grazie alle sue coraggiose inchieste contro le lobby. Ma la sua carriera, costruita con tenacia fortunata, quanto forse fortuita (!) carriera, subisce un brusco arresto: la sua ex moglie Elisabeth e la figlia Dorothea vengono rapite. John si ritrova sotto ricatto: per salvarle dovrà trasmettere nel suo programma alcuni filmati inediti e sconvolgenti, destinati a scatenare uno scandalo senza precedenti.

Quando tutto sembra precipitare, un indizio inaspettato collega alcuni elementi tra loro. Seguendo questa nuova pista, John arriva a quello che potrebbe essere il luogo dove Elisabeth e Thea sono tenute prigioniere. Ma ciò che scoprirà cambierà tutto: la sua vita, il suo passato e le sue certezze. Nulla è come sembra. E così la sua vita!

Con “L’Ordine del Vero”, il professore 53enne, docente presso alcuni Istituti di scuola superiore cuneesi, ripropone un thriller avvincente e ricco di colpi di scena, che si inserisce nel filone del complotto su vasta scala, tra misteri internazionali e riti esoterici. Un’opera diversa dai gialli che lo hanno caratterizzato negli ultimi anni, tutti ambientati in provincia e con protagonisti personaggi reali di spicco del territorio, del calibro del Vescovo di Saluzzo, nonché l'ex Presidente della provincia e sindaco di Cuneo Federico Borgna, il banchiere Beppe Ghisolfi, il vignettista Danilo Paparelli, il prof. Giovanni Quaglia e infine Giandomenico Genta, il noto commercialista, Presidente della Fondazione CRC, mancato solo qualche tempo per strascichi del Covid, un lungo travaglio raccontato proprio da Aliberti nella sua ultima fatica letteraria “L'invincibile” (con prefazione del dottor Matteo Bassetti) presentato a L'Caprissi lo scorso dicembre.

Con una carriera che conta già una ventina di libri, pubblicati da editori come Piemme e Mondadori o distribuiti da Rizzoli e De Agostini, Aliberti raggiunge ora un nuovo traguardo con la sua prima opera tradotta in inglese dalla sua collega professoressa Anna Maria Balansino e caricata su Youcanprint per essere disponibile on line per un pubblico internazionale.

Intanto il Cavalier Aliberti Gerbotto di Casteldelfino, sta già lavorando al suo nuovo romanzo che uscirà come sempre a fine anno. Sarà sempre un giallo ambientato a Cuneo, ma per una volta il protagonista sarà un personaggio di respiro nazionale, di cui però l'autore non vuole ancora svelare il nome.

Ma una cosa è certa, come ci ha abituato in tutti i suoi romanzi, continuerà la carrellata di personaggi della Granda che l’autore si diverte da sempre a disseminare dentro le sue storie, coinvolgendoli nella trama, tutti citati con i loro veri nomi e ruoli sociali nella vita reale. Molti saranno i volti noti e meno noti di Saluzzo e Cuneo, alcuni dei luoghi in cui si svolgono le scene.

“The order of the true” (thriller)

di Gian Maria Aliberti Gerbotto

BB Europa edizioni (copertina di Luca Parroccini)

Prefazione di Roberto Giacobbo

Traduzione di Anna Maria Balansino

pag. 176 - 16 euro