Provincia, Robaldo assegna le deleghe. La vicepresidenza a Massimo Antoniotti

Il presidente della Provincia Luca Robaldo ha firmato lunedì 10 marzo il decreto relativo alla nomina del vice presidente e all’assegnazione delle deleghe ai consiglieri provinciali introducendo anche alcune novità.

“Ho assegnato il ruolo di vice presidente – ha detto Robaldo – al consigliere Massimo Antoniotti seguendo la prassi introdotta dal presidente Borgna e scegliendo tra gli eletti nella lista più votata la persona con maggior esperienza, chiamandola anche a coordinare il gruppo di lavoro 'Grandi Opere' di cui faranno parte anche i consiglieri Simone Manzone e Alberto Gatto. Al consigliere Vincenzo Pellegrino ho chiesto di coordinare il gruppo di lavoro sulle politiche relative al capoluogo di Cuneo, del quale farà parte anche la consigliera Stefania D’Ulisse. Infine, ho individuato una figura esterna specifica che si occupi della vicenda Acna nella persona del sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito.

Confido ancora in un ripensamento – ha continuato Robaldo – dei consiglieri del gruppo “La Nostra Provincia” ed è per questo motivo che ho trattenuto così tante e importanti deleghe. Resto convinto, infatti, che un ente di secondo livello come la Provincia possa essere governato solamente insieme e mettendo da parte le coloriture partitiche. Formulo i migliori auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri che, ancora più di ieri, da oggi potranno lavorare a favore dell’intera comunità.”

Di seguito le deleghe assegnate ai consiglieri provinciali.

Consigliere Massimo Antoniotti: Viabilità Reparto Alba con esclusivo riferimento ai circoli 1-2-3-4; Coordinamento del gruppo di lavoro “Grandi Opere”; Organismi partecipati; Tartufi

Consigliere Simone Manzone: Viabilità Reparto Alba con esclusivo riferimento ai circoli 5-6; Pnrr; Pesca; Protezione Civile

Consigliere Roberto Baldi: Viabilità Reparto Saluzzo con esclusivo riferimento ai circoli 2-5-6; Cave; Valutazione Impatto Ambientale; Istruzione

Consigliere Pietro Danna Viabilità Reparto Mondovì; Sport; Politiche Giovanili; Aree Interne

Consigliere Silvano Dovetta Viabilità Reparto Saluzzo con esclusivo riferimento al circolo 4: Montagna; Caccia; Controllo e contenimento diffusione Peste Suina Africana; Programmazione Europea e Alcotra

Consigliera Ivana Casale: Viabilità Reparto Saluzzo con esclusivo riferimento al circolo 3; Programmazione e Bilancio; Personale; Pari Opportunità

Consigliere Vincenzo Pellegrino: Viabilità del Reparto Cuneo con esclusivo riferimento ai circoli 2-4-5-6; Coordinamento gruppo di lavoro per le politiche relative al capoluogo; Urbanistica; Autorizzazioni Integrate Ambientali; Controllo Emissioni Energia

Consigliere Rocco Pulitanò: Viabilità del Reparto Cuneo con esclusivo riferimento al circolo 1; Turismo; Agricoltura e cibo; Distretto cicloturistico; Acque Minerali e Termali

Restano in capo al presidente Luca Robaldo le competenze sotto indicate e tutto quanto non espressamente riportato in elencazione: Viabilità del Reparto Saluzzo con esclusivo riferimento al circolo 1; Viabilità reparto Cuneo con esclusivo riferimento al circolo 3; Edilizia scolastica; Servizio idrico integrato; Parchi; Forestazione; Patrimonio; Pubblica tutela; Irriguo; Trasporti; Rifiuti: Coesione sociale; Strategie di area vasta: Rapporti con Enti e Istituzioni aventi causa nella vicenda Acna/Valle Bormida e sito di interesse nazionale ex Acna di Cengio; Assistenza tecnica ai Comuni e supporto ai piccoli Comuni; Volontariato.