Rifreddo: Estate Ragazzi e Estate Bimbi, quattro settimane di giochi, sport e cultura dal 30 giugno al 25 luglio

Come negli anni scorsi, nel mese di luglio, la Parrocchia San Nicolao e l’Amministrazione comunale hanno avviato le attività di Estate ragazzi e Estate Bimbi, le prime per i ragazzi delle elementari e delle medie, le seconde per i bambini della scuola dell’infanzia, che si svolgeranno dal 30 giugno al 25 luglio.

Quattro settimane in cui i partecipanti saranno impegnati dal lunedì al venerdì con orario 9-17 (l’ingresso avverrà tra le 8 e le 9 e l’uscita potrà essere posticipata fino alle 17.30 per garantire l’ingresso e l’uscita dei bambini e ragazzi in totale sicurezza). Inoltre, i bambini e i ragazzi verranno suddivisi in gruppi e le attività si svolgeranno presso la scuola dell’infanzia, l’oratorio parrocchiale, il laboratorio del paesaggio montano, il cortile della scuola primaria, la sala polivalente scolastica e gli impianti sportivi comunali: un fatto che dimostra plasticamente la forte collaborazione presente tra il Comune, la Parrocchia, l’istituto scolastico e il gestore degli impianti sportivi.

“Le attività estive – sottolinea il sindaco Elia Giordanino – sono fondamentali per la socialità e lo svago di tutti i bambini e ragazzi della zona, ancor più dopo un periodo difficile come quella della pandemia. Dopo aver avviato alcune estati fa, oltre all’estate ragazzi per la fascia di età elementari e medie, anche l’estate bimbo per i bambini della scuola dell’infanzia, che è stato molto apprezzato dalle famiglie rifreddesi e dei paesi vicini, anche quest’anno si ripropongono entrambi i servizi, cercando di mantenere i prezzi accessibili a tutte le famiglie, grazie al contributo del comune e sperando anche quest’anno in un aiuto economico da parte del Ministero. Ci tengo a ringraziare personalmente il parroco Don Angelo Vincenti per la disponibilità e la collaborazione, oltre che la dirigente scolastica Maria Angela Aimone, il Volley Saluzzo e l’associazione Giovani di Turno”.

Inoltre, ci sarà la possibilità di richiedere il pre-ingresso a partire dalle 7.30 e il post uscita fino alle ore 18.00. Come già lo scorso anno, non verrà svolto il servizio mensa, ma ci sarà comunque la possibilità di consumare il pranzo al sacco oppure si potrà tornare a casa e rientrare al pomeriggio.

A vigilare su di loro ci saranno 3 referenti, 10 educatori, 20 animatori e naturalmente il parroco Don Angelo Vincenti. Per ciò che consta le attività ci saranno naturalmente tanti momenti di gioco ma anche gite in piscina al resort di Sanfront, giornate alle Cupole lido, una bella visita al parco Atlantis di Pinerolo, una giornata a Pian mune, la visita alla fattoria didattica “Cascina Nuova”, la gita al mare ad Albissola, tante camminate sul territorio e laboratori didattici, con il supporto dell’AIB di Rifreddo e la Protezione civile ANA.

Non mancheranno poi il minivolley con il Volley Saluzzo, le attività naturalistiche con l’associazione Vesulus, attività con i cinofili del Monviso, altre attività sportive come quelle con il Judo Valle Po e visite presso la casa di riposo di Sanfront. Interessanti momenti formativi saranno proposti dalla Croce Rossa di Paesana e dalla Lilt.

“C’è davvero grande soddisfazione - commenta Elia Giordanino - per la numerosa partecipazione dei bambini e ragazzi di Rifreddo e dei paesi vicini della Valle Po. Un risultato possibile grazie all’impegno di tante persone e associazioni che approfitto qui per ringraziare”.

Ritornando all’Estate ragazzi oltre a tutte le attività sopradescritte va ricordato che anche per il 2024 Comune e Parrocchia hanno previsto una grande festa finale che si terrà venerdì 25 luglio ed a cui fino fin d’ora invitate tutte le famiglie dei partecipanti.