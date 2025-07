Cuneo, un volantino all’arrivo dell’ascensore inclinato segnala un’opportunità per disoccupati

Un luogo curioso, ma decisamente efficace, quello scelto per promuovere un’iniziativa che potrebbe rivelarsi preziosa per molti: il volantino, infatti, si trova proprio all’arrivo a monte dell’ascensore inclinato di Cuneo, un mezzo molto utilizzato non solo dai residenti, ma anche da chi raggiunge l’altipiano provenendo dalle campagne che circondano il centro cittadino.

L’avviso informa di un corso gratuito per addetti alla raccolta della frutta, organizzato dalla filiale di Cuneo di Synergie Italia. Il percorso formativo è articolato su tre giornate – 29, 30 e 31 luglio – per un totale di 24 ore complessive, suddivise in sessioni mattutine dalle 9 alle 13 e pomeridiane dalle 14 alle 18. Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti di sicurezza sul lavoro, al fine di garantire ai partecipanti non solo le competenze tecniche ma anche la consapevolezza delle corrette prassi operative.

Il corso è rivolto esclusivamente a persone disoccupate, con la finalità di offrire loro una concreta opportunità di reinserimento lavorativo: al termine della formazione, infatti, sarà possibile essere inseriti presso aziende agricole del territorio. Tutte le informazioni pratiche su come candidarsi e dove inviare il proprio curriculum vitae sono riportate in calce al volantino.

In un momento storico in cui la ricerca di un’occupazione può rivelarsi difficile, iniziative come questa rappresentano una risorsa significativa per il territorio e per chi è in cerca di nuove possibilità. Una piccola occasione, che può tradursi in una grande opportunità.