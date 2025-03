Newsweek fa la classifica degli ospedali italiani: Santa Croce e Carle unico nosocomio della Granda considerato, ma è solo al 97° posto

Per il sesto anno, la prestigiosa rivista americana Newsweek ha pubblicato la classifica dei migliori ospedali al mondo e dei migliori ospedali di numerosi Paesi, Italia inclusa.

La classifica di quest'anno elenca i migliori ospedali in 30 paesi, selezionati in base a molteplici fattori di comparabilità, quali tenore di vita, aspettativa di vita, dimensioni della popolazione, numero di ospedali e disponibilità dei dati.

Quest'anno sono stati classificati oltre 2.400 ospedali, ma l'elenco evidenzia anche i primi 250 ospedali al mondo. Tra questi spiccano Mayo Clinic - Rochester, Cleveland Clinic, Toronto General - University Health Network, The Johns Hopkins Hospital e Karolinska Universitetssjukhuset.

Per trovare il primo nosocomio italiano nella classifica mondiale, dobbiamo andare al 37° posto, dove troviamo il Niguarda di Milano. Seguono il Policlinico Gemelli di Roma e il San Raffaele, di nuovo a Milano.

Questo il meglio che c'è in Italia in campo sanitario. L'unico ospedale piemontese nella classifica dei migliori 250 al mondo è Le Molinette, in posizione 219.

Senza ambire ad avere tra i migliori 250 al mondo gli ospedali della nostra provincia, proviamo a vedere, almeno, dove ci mette la classifica solo italiana.

Molto in basso. Per trovare, infatti, il primo (e unico) nosocomio della nostra provincia nella classifica solo nazionale, dobbiamo scendere alla 97ª posizione su 133, dove troviamo l'ospedale hub della provincia, il Santa Croce e Carle di Cuneo.

Un anno fa era al 118 posto su un totale di 127 strutture esaminate. Ed era superato da Savigliano, che si trovava al 99°. Nella classifica 2025 l'ospedale di Savigliano non c'è più. E mancano di nuovo Verduno, Mondovì, Ceva e Saluzzo.

Tra le 108 strutture sanitarie attive in Piemonte, sono infatti solo 11 quelle selezionate e presenti tra le migliori 133.

Ma, viene da chiedersi, che peso hanno queste classifiche se, solo cinque mesi fa, secondo la classifica presentata da Agenas e Ministero della Salute, l’Azienda ospedaliera "Santa Croce e Carle" era in cima alla classifica dei 51 ospedali hub d’Italia?

Il migliore di tutti, davanti all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, che, però, per Newsweek è l'ottava in Italia, seguita dalle AOU di Tor Vergata (45esimo) e del Sant’Andrea (decimo) (entrambe a Roma) e quindi dall’AOU Policlinico San Matteo di Pavia (per Newsweek nono).

Se c'è una sostanziale parità di giudizio - ottimo - per queste strutture ospedaliere (Padova, Pavia e Roma) in entrambe le classifiche, come è possibile, invece, che l'azienda ospedaliera di Cuneo sia al numero 1 per Agenas e in una posizione così bassa per Newsweek?

Davvero difficile dare una risposta.

I parametri valutati per stilare questa classifica non proprio lusinghiera per il nostro hub si basano su rigorose analisi che includono:

- Opinioni di oltre 85.000 esperti sanitari (medici, direttori di ospedali e personale sanitario);

- Sondaggi di soddisfazione dei pazienti relativi all’esperienza di ricovero;

- Metriche di qualità ospedaliera, come sicurezza dei pazienti, igiene, tempi d’attesa e risultati delle cure;

- Implementazione dei PROMs (Patient-Reported Outcome Measures), questionari che misurano il benessere percepito e la qualità della vita dei pazienti;

- Dal 2025, un’ulteriore valutazione sulla ricerca scientifica.

Ogni criterio ha un peso definito nel punteggio finale, con le raccomandazioni di esperti che pesano per il 40%, la soddisfazione dei pazienti al 17,5%, le metriche di qualità al 37,5% e i PROMs al 5%.