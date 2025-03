Carrù diventa uno "zoo poetico urbano" grazie alle installazioni e ai versi degli alunni del collettivo "Compagni di Bank(s)y" [FOTO E VIDEO]

Hanno indossato mascherine come quella di Zorro, armati di poesie, hanno decorato tutta la città con versi e installazioni dedicate al mondo animale.

Ha destato molta curiosità - e anche un po' di preoccupazione (qualcuno ha avvisato i Carabinieri, ndr) a Carrù la nuova iniziativa messa in campo per la Giornata Mondiale della Poesia dagli studenti e docenti dell'Istituto "Oderda Perotti" che, sulle orme del celebre artista inglese Banksy, hanno dato vita a un collettivo artistico che ha decorato tutto il paese con disegni e installazioni: ci sono animali noti com la cavalletta, il gatto, l'elefante, ma anche animali fantastici come il "tostacane" o "la vacca da bagno", tutti rigorosamente accompagnati a versi poetici.

"Ci siamo ispirati allo zoo urbano che era stato creato a Londra dal noto street artist lo scorso agosto" - hanno spiegato questa mattina i membri del collettivo i "Compagni di Bank(s)y" - che hanno rivendicato nella scorsa notte l'iniziativa artistica e convocato una conferenza stampa sotto l'ala Borsarelli -. "L'obiettivo è quello di avvicinare le persone alla poesia, ma allo stesso tempo sensibilizzare sul rispetto della natura e degli animali. Attraverso questa iniziativa vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della coesistenza armoniosa tra uomo e natura, utilizzando l’arte e la poesia come mezzo di dialogo e riflessione".

"È il quinto anno che Carrù festeggia la giornata della poesia e credo che possa rivendicare il titolo di capitale - il sindaco, Nicola Schellino, insieme al vice Christian Sciolla -. Per noi è un grande vanto avere un istituto scolastico così attivo, oggi celebriamo la poesia e non è un caso che venga festeggiata un giorno la giornata dedicata alla felicità".

"Questa iniziativa è un bellissimo esempio di come si possa imparare divertendosi - ha commentato il dirigente scolastico, Loredana Montemurro - Se per un momento siete riusciti a dimenticare problemi e affanni significa che quello che hanno fatto ragazzi e insegnanti ha funzionato: diffondere cultura e felicità".

"Abbiamo realizzato undici sagome nere che fanno il verso a quelle di Banksy e associate ad esse altrettante poesie di autori italiani e stranieri. Abbiamo poi dato vita a 16 animali fantastici e per ciascuno di essi composto una lirica - concludono dal collettivo -. Leggete con attenzione le poesie contenute qui di seguito e divertitevi a trovarli in giro per Carrù. Se foste una volpe dove andreste? Dove potreste trovare due oche "guardiane", anche se a Carrù non esiste il Campidoglio? Sotto l'ala mercatale, dove è stata posizionata la "StraVaccata" (moglie del bue grasso di Carrù, ndr), ci sono alcuni opuscoli, qui troverete le poesie scritte dagli AMICI di BANKSY: ognuna contiene dei preziosi indizi per scovare gli animali fantastici. Per stanare gli altri animali date invece retta al vostro fiuto: avvicinatevi con cautela agli animali. Alcune specie esistono sul nostro pianeta da poco e non sono abituate agli esseri umani, non offrite loro cibo, rispettatell, abbiatene cura. Vi racconteranno storie incredibili, se saprete vederli e ascoltarli!".

Le installazioni saranno visibili fino al 31 marzo.