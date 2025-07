Matteo Campia e Marcello Soleri: il Consiglio comunale ricorderà queste grandi figure cuneesi

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana, uscito mercoledì 16 luglio.

Lunedì 21 luglio alle ore 17.00, in via Roma 60 si terrà l’inaugurazione della targa realizzata per segnare la prima sede del soccorso alpino cuneese. La targa è stata voluta proprio dal Consiglio comunale che nel novembre scorso aveva, all’unanimità, impegnato la Sindaca e la Giunta a valorizzare la figura di Matteo Campia, persona estremamente significativa nella storia del Soccorso alpino a Cuneo.

Il Comune di Cuneo, con il sostegno del CAI Cuneo e della sezione cittadina del Soccorso alpino italiano, ha deciso di collocare una targa di fronte all’edificio in cui si trovava l’attività commerciale che Matteo Campia mise a disposizione per la prima sede del Soccorso alpino servizio fondamentale per la sicurezza in ambiente montano. Questa iniziativa si colloca nel percorso di Cuneo città alpina vissuto nel 2024 e nel lavoro di valorizzazione del legame della città con le nostre montagne.

Il secondo appuntamento celebrativo, mercoledì 23 luglio, ricorderà invece gli 80 anni dalla morte di Marcello Soleri, figura importante nella storia della città, di cui è stato sindaco nel 1912-1913. Soleri – tra il resto - ha contribuito significativamente allo sviluppo di Cuneo, con il suo sostegno alla costruzione del Viadotto Soleri, che porta il suo nome, e con la posa della prima pietra della stazione di Cuneo.

La sua figura sarà quindi ricordata alle 16.00 in Piazza Galimberti, con la deposizione di una corona davanti alla lapide a lui dedicata. Alle 17.00 nella sala consigliare, la biografia e la vicenda politica di Marcello Soleri saranno ricordati dal prof. Giovanni Cerutti. Un busto raffigurante Marcello Soleri è stato collocato nella sala stessa. L’evento è co-organizzato dal Comune di Cuneo, dalla Società Artisti e Operai e dal Memoriale alpini. Sarà presente alla Commemorazione anche la Famiglia Soleri.

“Il Consiglio comunale nella seduta di luglio avrà due momenti importanti per ricordare personaggi che hanno contribuito, seppure in modo molto diverso, alla vita della nostra città”, sottolinea il presidente del Consiglio Marco Vernetti. “Ricordare e celebrare queste figure è un esercizio necessario per nutrire l’oggi del nostro lavoro a beneficio di Cuneo”.

Da parte della Sindaca Patrizia Manassero l’invito ai cittadini a unirsi a questi momenti: “Cuneo ha nella sua storia figure di grande rilevanza locale e nazionale. È bello potersi fermare a ricordare questi personaggi che con dedizione hanno lavorato per la città, lasciando una eredità di cui tutti oggi siamo ancora beneficiari”.

La commemorazione di Soleri nella sala consiliare il 23 luglio si potrà anche seguire, come di consueto, in diretta streaming sul canale You tube del Consiglio comunale.

Per ulteriori informazioni sui temi che saranno trattati in consiglio si rimanda al sito web comunale.