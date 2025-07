Vignolo, in Consiglio passa la mozione per informare tutti i consiglieri delle iniziative patrocinate dal Comune

A Vignolo c’è un problema di coinvolgimento e informazione delle opposizioni che come lista abbiamo segnalato più volte insieme ai colleghi di Insieme per Vignolo, venendo sempre ignorati. Così, per avere una presa di posizione chiara, abbiamo presentato una mozione in Consiglio Comunale e l’abbiamo messa ai voti. Il documento è stato approvato anche con i voti della maggioranza mettendo in questo modo in difficoltà la Giunta. Da oggi gli uffici dovranno modificare il regolamento del Consiglio Comunale e inserire l'obbligatorietà ad informare i consiglieri di tutte le iniziative patrocinate dal Comune di Vignolo.



Teatro della votazione è stato il Consiglio di giovedì scorso, il Consiglio comunale di Vignolo si è riunito per una sessione che, oltre ai consueti punti all'ordine del giorno di carattere economico, ha visto un'importante discussione scaturita da un'interrogazione e una mozione presentate dal consigliere Scotti. Entrambe le proposte hanno trovato un solido sostegno anche da parte della minoranza di "Uniti per Vignolo", rappresentata dai consiglieri Giraudo e Giordano.



L'interrogazione mirava a fare chiarezza sulle notizie relative allo spostamento del mercato comunale del mercoledì, con una ricollocazione che andava in contrasto con le esigenze di alcuni commercianti, residenti della piazza e degli stessi ambulanti. Il Sindaco ha risposto che si sarebbe trattato di una prova di sei mesi, ma che comunque non c'era nulla di definitivo. Scotti, proponente dell'interrogazione, ha evidenziato problemi di viabilità e sicurezza. Anche il consigliere Giraudo ha espresso le stesse preoccupazioni, proponendo l'utilizzo della piazza in via degli Orti, vecchia sede del mercato del mercoledì di Vignolo.



La mozione, invece, voleva garantire alle minoranze presenti oggi in Consiglio comunale, ma anche a quelle future, pari possibilità rispetto a tutti i consiglieri, in particolare un maggiore coinvolgimento negli eventi patrocinati dal comune di Vignolo. Nonostante il parere positivo del Sindaco, lo stesso affermava di non voler votare favorevolmente la mozione rimarcando che gli inviti alle manifestazioni ad oggi arrivano, scatenando le reazioni non solo del proponente Scotti che rispondeva che era vero ma solo dopo la presentazione della mozione, ma anche dei consiglieri di minoranza Giraudo e Giordano che con Scotti hanno condiviso il percorso di presentazione della stessa. In votazione, il Sindaco ha dovuto constatare che la mozione era condivisa dalla gran parte dei consiglieri presenti che hanno voluto approvare a stragrande maggioranza la mozione. I voti favorevoli sono stati otto, con due astenuti: lo stesso Sindaco e l'Assessore.



“La mia non è opposizione preconcetta - dichiara il consigliere comunale Denis Scotti -, ciò che propongo in Consiglio comunale è frutto del confronto con il mio gruppo della lista civica CambiAmo Vignolo, e la collaborazione con i consiglieri Giraudo e Giordano della lista civica “Insieme per Vignolo”. Tutto quello che espongo in consiglio comunale è propositivo. Mi stupisco come una mozione che voleva garantire pari trattamento per tutti i consiglieri voleva essere rigettata. Fa riflettere il voto alla mozione, che ci obbliga a delle riflessioni”.