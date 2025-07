Alba partecipa all’iniziativa nazionale “Sirene, fischi, campane e clacson per Gaza”

Anche Alba aderisce all’iniziativa nazionale “Sirene, fischi, campane e clacson per Gaza”, un momento simbolico e collettivo per accendere l’attenzione sulla grave emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza.

L’appuntamento, promosso a livello italiano, è fissato per domenica 27 luglio alle ore 22.00. Per dieci minuti, da Piazza Risorgimento, partirà un segnale sonoro collettivo: i partecipanti sono invitati a portare con sé fischietti, campane, pentole, sirene o qualsiasi altro oggetto rumoroso, per rompere il silenzio e manifestare solidarietà alle popolazioni colpite dal conflitto.

Chi non potesse raggiungere la piazza, potrà comunque aderire da casa, affacciandosi al balcone o suonando il clacson dell’auto, contribuendo così a un gesto diffuso che coinvolgerà simultaneamente tante città italiane.